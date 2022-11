Veerpalu raamatus: mulle üritatakse ära panna ilma minu vastuväiteid kuulamata

Andrus Veerpalu räägib Lembitu Kuuse elutööraamatus, et ajakirjandus valas põhjendamatult Eesti suusatamise sopaga üle.

Eesti ajakirjandus pole taas asja mõistnud ja on levitanud maarahvale jõuliselt valelikku infot eesmärgiga hävitada rahvuslik spordiala. Mingit dopinguskandaali Seefeldi MM-il tegelikult polnud, meedia üksnes materdas Eesti suusatamist. Nii selgub Andrus Veerpalu monoloogist, mis on kirjas legendaarse teleajakirjaniku Lembitu Kuuse äsjailmunud elulooraamatus, kus saavad sõna tema kaasteelised: lähedased, kolleegid ja sportlased, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Lembitu loomuses oli rääkida keerulised asjad mõistetavaks. Kuivõrd vajalik oleks ta olnud ajal, mil kogu Eesti suusatamine sopaga üle valati. Kui sulle üritatakse üksnes ära panna, ilma sinupoolseid vastuväiteid arvestamata, ei tahagi enam ajakirjanikega suhelda. Milleks?" tõdes Veerpalu.

"Olukord Eesti suusatamises on enam kui keeruline. Eks põhjuseid leiab mitmeid, aga üheks on kindlasti meie väiksus. Ei kasva piisavalt peale talendikaid noori, kellel oleks eeldus maailma suusaradadel läbi lüüa. Kui sellele liita suusatamisele külge kleebitud negatiivne maine, pole imestada, et hetkel augus viibime."

2019. aastal Seefeldi MM-i ajal lahvatanud dopinguskandaali tagajärjel on Eesti sportlastest saanud võistluskeelu Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp, treeneritest karistati Mati Alaveri. Andrus Veerpalu juhtum läks rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS), kus leiti, et Veerpalu rikkus FIS-i antidopingu reegleid, aidates vahendada ja varjata keelatud ainete kasutamist. Rikkumisest tulenevalt määrati talle kaheaastane tegutsemiskeeld.

Veerpalu oli ka Austrias kohtu all. Teda süüdistati selles, et ta lubas 2019. aastal Seefeldi MM-i ajal hotellis Excelsior oma toas sportlasel ja dopinguarstil tegeleda veredopinguga, aidates seeläbi kaasa spordipettusele, millega on sponsoritele tekitatud kahju rohkem kui 5000 euro ulatuses. Veerpalu näpunäidete järgi treeninud Poltoranin olevat süüdistuse järgi vahemikus 2016. aasta kevad kuni 2019. aasta veebruar teeninud veredopingu abil ehk pettuse teel auhinna- ja sponsorrahasid 50 000 euro ulatuses.

Tammjärv ja Andreas Veerpalu võeti Seefeldi MM-i ajal vahi alla süüdistatuna veredopingu tarvitamises. Tammjärv tunnistas kohapeal antud pressikonverentsil üles, et sai Alaverilt Saksa dopinguarsti Mark Schmidti kontakti ja tarvitas aastaid veredopingut, Andreas Veerpalu aga ajakirjanikke ette ei ilmunud ega pole siiani kommentaare jaganud. Kärp tegi ülestunnistuse Õhtulehes, ka tema sai kontakti Alaverilt.

Kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu ega tema poeg Andreas, kes mõisteti Austria kohtus tagaselja tingimisi vangi, pole avalikkusele Seefeldi dopinguskandaali kommenteerinud.