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Ilves tuli suvisel GP-l seitsmendaks: suvega on hüppevorm paranenud

Suusahüpped
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flavia Krawczyk
Suusahüpped

Kahevõistleja Kristjan Ilves saavutas Bischofshofeni suvisel Grand Prix'i Gunderseni võistlusel seitsmenda koha.

Ilvese sõnul oli tore üle pika aja võistelda. "Muidugi siin oli tappev kuumus - 35 kraadi -, mis võistlemist väga mugavaks ja meeldivaks ei teinud. Ehkki väga head hüpet pole siin veel suutnud teha, siis tundub, et suvega on hüppevorm paremaks läinud," rääkis suusaliidule Ilves, kelle sõnul peamine eesmärk Bischofshofenis võistlemiseks oligi hüppevormi testimine.

"Oluline oli ka kombe võistlusvalmidusse saamine, sest sedasama kombet, millega praegu hüppame, hakkame kasutama ka talvel," lisas Ilves. "Murdmaasõit oli selline nagu suvesõidud ikka. Kuna ei ole selleks eriti valmistunud, oli üks käik puudu, aga sellegipoolest pakkus võistlemine head vaheldust."

Pühapäeval kell 13.30 algab Bischofshofeni kompaktvõistluse hüppevoor ja kell 16 rullsuusasõit.

Toimetaja: Anders Nõmm

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