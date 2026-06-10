Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda
Rahvusvaheline uisuliit (ISU) otsustas Tenerifel toimuval kongressil, et 2028. aastal korraldatakse Hiinas maailmameistrivõistlused, kus selguvad medalivõitjad neljal erineval uisualal.
ISU toob esmakordselt ühte linna kokku nelja erineva uisuala maailmameistrivõistlused.
Esimest korda 2028. aastal Pekingis toimuval MM-il jagatakse medalikomplektid välja iluuisutamises, kiiruisutamises, lühirajauisutamises ja sünkroonuisutamises. Seega võib üldistades öelda, et Eesti uisualade tipptegijad, iluuisutaja Niina Petrõkina ja kiiruisutaja Marten Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda.
Jäähokit nendel maailmameistrivõistlustel ei näe, sest see uisuala ei tegutse ISU egiidi all.
ISU sõnul on Peking uue formaadiga maailmameistrivõistluste korraldamiseks ideaalne võõrustaja, sest linnas on juba olemas maailmatasemel taristu. Võistlused peetakse mitmetel 2022. aasta taliolümpiamängudeks rajatud või renoveeritud areenidel.
✨ One city. Four World Championships. One historic celebration ✨— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) June 10, 2026
A new era of skating is coming.
Welcome to BEIJING28!
For the first time ever, the world's best athletes in Figure Skating, Speed Skating, Short Track and Synchronized Skating will come together in one city for… pic.twitter.com/gNneiqzdb3
Toimetaja: Henrik Laever