Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

ISU toob esmakordselt ühte linna kokku nelja erineva uisuala maailmameistrivõistlused.

Esimest korda 2028. aastal Pekingis toimuval MM-il jagatakse medalikomplektid välja iluuisutamises, kiiruisutamises, lühirajauisutamises ja sünkroonuisutamises. Seega võib üldistades öelda, et Eesti uisualade tipptegijad, iluuisutaja Niina Petrõkina ja kiiruisutaja Marten Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda.

Jäähokit nendel maailmameistrivõistlustel ei näe, sest see uisuala ei tegutse ISU egiidi all.

ISU sõnul on Peking uue formaadiga maailmameistrivõistluste korraldamiseks ideaalne võõrustaja, sest linnas on juba olemas maailmatasemel taristu. Võistlused peetakse mitmetel 2022. aasta taliolümpiamängudeks rajatud või renoveeritud areenidel.