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Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

Freestyle-suusatamine
OM2026: Freestyle-suusatamise rennisõidu treening
OM2026: Freestyle-suusatamise rennisõidu treening Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru teatas ühismeedias, et on omandanud abitreeneri kutse.

24-aastane Sildaru tegi sotsiaalmeedias postituse, milles avalikustas, et on omandanud abitreeneri kutse III taseme, spetsialiseerudes mõistagi freestyle-suusatamisele. "Hakkasin kevadel treenerikutset omandama ning läbisin mõni nädal tagasi eksami. Lisaks sportlasele võite mind nüüd ka treener Kellyks kutsuda," kirjutas Sildaru.

Sildaru võitis 2022. aastal Pekingi taliolümpial pargisõidus pronksmedali ning sai rennisõidus neljanda ja Big Airis 17. koha. Tänavu veebruaris osales ta pärast keerulist vigastuste perioodi ka Milano Cortina olümpial, kus saavutas rennisõidus 13. koha.

Tema hiiglaslikku auhinnakappi kuulub lisaks olümpiapronksile 2019. aasta MM-tiitel rennisõidus ning kümme X-mängude medalit, millest esimese võitis ta 2016. aastal 13-aastaselt. X-mängude ajaloos on temast rohkem medaleid võitnud vaid prantslanna Tess Ledeux.

Sildaru treeneriks on ühtlasi tema elukaaslane Mihkel Ustav.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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