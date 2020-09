Endine koondise arst andis Alaverile tühje retseptiblankette

Mullu sügisel dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi mõistetud suusatreener Mati Alaveri kodu läbiotsimisel leiti tühje retseptiblankette, millel endise suusakoondise arsti Tarvo Kiudma tempel ja allkiri. Meeste omavahelisest kirjavahetusest on näha, et Alaver küsis korduvalt tühje retsepte ja pakkus, et võib neile ka ise allkirja panna, selgub Alaveri kohtutoimikust.

Toimikus on ära toodud nelja kirja, millest kahes palub Alaver Kiudmalt kümmet tühja retseptiblanketti ja kahes 20 tühja retsepti.

2016. aasta 29. augustil kirjutas Alaver Kiudmale: "Paluks homme sinu käest 20 tühja retsepti templi ja allkirjaga." Kiudma vastas: "Mis kell läbi tuled? Süstlad ka valmis pandud."

2017. aasta 11. septembril kirjutas Alaver: "Kas ma saaksin sult paluda 10 tühja retsepti blanketti?" Kiudma vastas: "Saab ikka." Vähem kui kuu aega hiljem ehk 9. oktoobril kirjutas Alaveri uuesti: "Ma palun siis 20 retsepti blanketti ja 10 aminot."

2018. aasta 27. novembril palus Alaver kümme tühja blanketti templi ja allkirjaga. Kui Kiudma, vastas, et ta pole Eestis, kirjutas Alaver: "Ega keegi blankettidega, millel tempel, aidata ei saa? Ma panen allkirja ise." Kiudma vastas: "Homme hommikul kui läbi lähed, siis õed annavad sulle."

Mati Alaveri kodu läbiotsimisel leiti tühje retseptiblankette, kus Tarvo Kiudma allkiri ja pitsat. Autor/allikas: ERR

Ülekuulamisel ütles Kiudma, et oli aastatel 1997-2011 Eesti murdmaasuusakoondise arst ja sellest ajast on tal jäänud kontaktid treenerite ja sportlastega ning ka suhted Mati Alaveriga pärinevad nendest aegadest.

Küsimusele, kas ta oli teadlik Karel Tammjärve, Algo Kärbi ja Andreas Veerpalu veredopingu ja kasvuhormoonide kasutamisest, vastas Kiudma: "Ei olnud. Minuga ei ole keegi sportlastest ega treeneritest sellel teemal rääkinud ega konsultatsiooni palunud. Ma ei ole kellelegi soovitanud dopingut või nõustanud selle tarvitamist. Tean Mati Alaveri huvi igasuguste teaduse saavutuste vastu, mis kuidagi puutumuses sportlike sooritustega. Mati saatis mulle teadusartikleid ja ajakirjadest väljavõtteid ning tahtis kuulda minu arvamust. Ma ei jõudnud kõiki neid läbigi lugeda. Mitte kunagi ei ole Mati Alaver minuga rääkinud keelatud ainete kasutamise võimalusest või soovinud sel teemal nõustamist."

Kiudmale näidati tema pitsati ja allkirjaga retseptiblankette, mis Alaveri juurest leiti. "Esitatud retseptidel on minu allkirjad ja minu templi jäljend. Kolmel retseptil olevate preparaatide nimed on kirjutatud Mati Alaveri poolt. Need ei ole keelatud ainete nimekirjas ning nad on taastumist soodustavad ained."

Kirjavahetus Tarvo Kiudmaga. Autor/allikas: ERR

Kirjavahetus Tarvo Kiudmaga. Autor/allikas: ERR

Kirjavahetus Tarvo Kiudmaga. Autor/allikas: ERR

Kirjavahetus Tarvo Kiudmaga. Autor/allikas: ERR

Väljavõte ülekuulamisprotokollist:

Kellele ja mis eesmärgil te need [retseptiblanketid] andsite?

Andsin need Mati Alaverile selleks, et tema saaks neid soetada Euroopa riikidest, kus neid müüakse. Meil Eestis ei ole kolmel retseptil olevaid preparaate müügil. Teadsin Mati Alaverile tühje retsepte andes, et ta kasutab neid vitamiinide või taastavate vahendite ostmiseks teistest riikidest.

Mis eesmärgil palus Mati Alaver retseptiblankette?

Nendes kirjades Mati Alaver palubki tühje retsepte, et soetada teistest riikidest preparaate, milliseid Eestis ei turustata.

Kuidas saate olla veendunud, et sinna ei kirjutata sportlastele keelatud aineid sisaldavaid preparaate?

Usaldasin Mati Alaveri ja uskusin, et ta ei kirjuta retseptidele aineid, mis on keelatud. Ma ei tea, et ta oleks seda usaldust rikkunud.

Millistest süstaldest, mis on valmis pandud, on jutt?

Neid süstlaid vajas Mati Alaver nende samade ainete manustamiseks, millede ostmiseks ta retsepte vajas. Need ained on müügil vedelikena.

Mis eesmärgil palus aminot?

Need on 100-milliliitrised ampullid, mida manustatakse suus kaudu. Aminohape on toitaine ning selle manustamine sellisel moel kiirendab ainevahetust ja taastumist.

Miks kasutab Mati Alaver paberkandjal retsepte, kui üldjuhul väljastatakse digiretsepte?

Ükski välisriik ei ole võimeline vastu võtma digiretsepte.

/--/

Kiudmale esitati nimekiri ravimitest ja tõenäoliselt nimedest, kellele need olid kirjutatud, kuid nimed on toimikus kaetud. Ravimitest on seal kirjas formoterool, budesoniid, deksametasoon, klooramfenikool, mometasoon, nebivolool, pseudoefedriin, tsetirisiin, salbutamool ja flutikasoon.

"Ükski neist ravimitest kas ei ole üldse või siis ei ole sellises kontsentratsioonis, mis oleks WADA reeglite kohaselt keelatud, kui tarvitada neid nii, nagu on ette kirjutatud. Need ravimid on minu poolt välja kirjutatud ja olen seda teinud vastavalt näidustustele, mis objektiivselt patsiendil esinesid. Nende ravimite määramisel olen arvestanud sellega, et patsiendid on sportlased ja peavad täitma WADA piiranguid," vastas Kiudma.

* * *

"Pealtnägijale" ütles Kiudma, et andis need retseptiblanketid Alaverile juhuks kui talisportlasega juhtub midagi välismaal kui teda kaasas ei olnud. "Kui mingisugune probleem oli, siis vajadusel sai konsulteerida ja sai vastavalt siis ravimid kirjutada, kui vaja oli," ütles Kiudma. "Kui neil ei ole võistkonnaarsti kaasas… Kui olid mingid terviseprobleemid, mehed konsulteerisid minuga. Ja see ei ole ju tavatu, kui on mingi probleem ja kui on vaja mingit ravimit raviks, siis sai seda niimoodi eelneva konsultatsiooni korras kirjutada niimoodi."

* * *

Eelmisel aastal kirjutas Eesti Ekspress, et kui Soome suusakoondis jäi 2001. aastal dopinguga vahele, leiti suusakoondise peatreenerilt Kari-Pekka Kyrölt südameravimi Neoton retsept. Selle retsepti kirjutas 2000. aasta 30. novembril välja Tarvo Kiudma. Ravimi saajana polnud kirjas aga mitte Kyrö, vaid hoopis keegi Külvi Peterson.

Kyrö kinnitas ülekuulamisel, et "kõnealuse retsepti andis mulle tõesti Kiudma. Ma ei ole seda rohtu apteegist välja ostnud."

Ekspress tuvastas, et Peterson on tuntud perearst. Kui Ekspress Kiudmalt uuris miks ta kirjutas oma kolleegile ja patsiendile Külvi Petersonile Neotoni, vastas Kiudma: "Ma ei mäleta."

Küsimusele, kuidas sattus tema retsept Soome suusakoondise peatreeneri kätte, vastas Kiudma: "Ma ei kujuta ette."