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Vonn ootab endiselt viimast operatsiooni: üritan saada võimalikult tugevaks

Mäesuusatamine
Lindsey Vonn nägi oma silmaga Novak Djokovici šokk-kaotust USA lahtistel.
Lindsey Vonn nägi oma silmaga Novak Djokovici šokk-kaotust USA lahtistel. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mäesuusatamine

USA mäesuusalegend Lindsey Vonn avaldas, et ei ole siiani saanud minna põlveoperatsioonile.

Mäesuusalegend rebestas vasaku põlve ristatisidet jaanuaris Šveitsis toimunud MK-etapil. Rängast vigastusest hoolimata otsustas Vonn osaleda nädal aega hiljem alanud Milano Cortina taliolümpial, kus ta kukkus raskelt kiirlaskumises ja viidi kopteriga haiglasse. Kukkumise tagajärjel sai Vonn sääreluu kompleksmurru, mille tõttu pidi ta käima mitmel operatsioonil. Seejuures kaalusid arstid üks hetk tema jala amputeerimist.

Möödunud nädalavahetusel väisas Vonn tennise USA lahtiseid meistrivõistlusi ja rääkis seal meediale, et ei ole siiani käinud operatsioonil, mis teeks korda esialgse ristatisideme vigastuse.

"Mul on üks operatsioon veel ees, seega praegu üritan saada võimalikult tugevaks. Kui ristatiside on lõpuks korda tehtud, siis ootab mind ees väga pikk taastumisperiood. Praegu tunnen end suurepäraselt ja olen selle eest väga tänulik," rääkis Vonn.

Vonn loodab põlveoperatsioonile pääseda novembris. "Võib juhtuda, et operatsioon toimub hoopis talvel. Täielik taastumine nõuab minult vähemalt üheksat kuud, nii et ma ei saa praegu sellest kaugemale mõelda."

41-aastane Vonn on võitnud 84 MK-etappi ning tulnud MK-sarja üldvõitjaks neljal korral. Tema auhinnakappi kuulub lisaks ühele olümpiakullale ja kahele pronksile kaks MM-tiitlit ning kolm hõbedat ja kolm pronksi.

Toimetaja: Henrik Laever

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