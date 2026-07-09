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Kristjan Ilves: kõige rohkem on kahju noortest

Kahevõistlus
Foto: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kahevõistlus võeti olümpiaprogrammist välja ja ise sportlasena neljadel mängudel käinud Kristjan Ilves kahetseb seda kõige enam järeltuleva põlve pärast.

Rahvusvaheline olümpiakomitee heitis alale ette vähest populaarsust, naissportlaste tagasihoidlikku taset ja väheste riikide hulka, kus sellega kõrgel tasemel tegeletakse.

"Kui nüüd aus olla, siis sellest on pikalt räägitud. Sel teemal on palju arutletud nii sise- kui ka välisringis," kirjeldas Ilves esimesi emotsioone ETV saatele "Ringvaade".

"Et mis saab? Lõpuks keegi seda lõplikku otsust ei teadnudki enne, kui see paar päeva tagasi tuli. Me olime kõigeks valmis, aga mingi asi minus ütles, et pigem nii ei lähe. Aga näed - eksisin."

"See ala on suurte traditsioonidega, aga kui võtta kandepind, siis ROK-i mõistes ei olnud neile piisav," tunnistas eestlane. "Paraku selline otsus on ja eks mul kindlasti on selle kohta oma arvamus ja võib-olla nende inimeste kohta, aga see kahjuks ala tagasi ei too. Jäägu siis nii see."

Siiski toonitas Ilves, et see ei tähenda alale veel lõppu. "See on lihtsalt üks võistlus. Jah, kõige tähtsam võistlus sportlasele. Samas mis iganes alal on tase olümpiamängudel nõrgem kui maailma karikal. Selles mõttes meie maailma karikad lähevad sama hooga edasi. Meie kalender on uueks hooajaks rohkem võistlusi täis kui viimase nelja-viie aasta jooksul olnud. Ja meil on veel MM," ütles ta.

"Midagi kohe otseselt ei muutu, aga mida ta muudab - pikka perspektiivi. Kõige rohkem on kahju noortest, kes unistavad ja teevad iga päev selle nimel tööd, et jõuda olümpiale," osutas ta.

"Õnneks või kahjuks olen spordi mõistes vanem mees. Mul on suure tõenäosusega oma olümpiad tehtud, aga kindlasti ala edasine käekäik pakub mulle väga palju huvi. Tunnen selle üle muret. Noortest on tõsiselt kahju. Nende unistused pühiti minema."

Ilves on ise võistelnud 2014. aasta Sotši, 2018. aasta PyeongChangi, 2022. aasta Pekingi ja 2026. aasta Milano Cortina olümpial. Kõige paremad tulemused tulidki tänavu, kus ta sai normaalmäe võistlusel kuuenda ja suure mäe võistlusel seitsmenda koha.

Toimetaja: Siim Boikov

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