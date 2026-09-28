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Kõrvemaa metsajooksu võitsid Rauno Laumets ja Kaisa Kukk

Liikumine
Kaisa Kukk
Kaisa Kukk Autor/allikas: Kuvatõmmis/ERR
Liikumine

Kõrvemaa metsajooksu 10 km pikkuse põhidistantsi võitis Rauno Laumets, kelle võiduajaks fikseeriti 33.05. Naistest oli sel distantsil kiireim Kaisa Kukk, kellele märgiti tulemuseks 37.21.

Teise koha teenis Rainer Leinus, jäädes võitjast maha ühe minuti ja nelja sekundiga (34.09). Kolmandana lõpetas Rinel Pius, kelle tulemuseks oli 34.18.

Naiste konkurentsis sai teise koha ajaga 41.00 Liliana Torn, kaotades võitjale kolme minuti ja 39 sekundiga, talle järgnes kolmandana Heidy Puusepp (43.46).

Poolmaratonis oli kiireim Kirill Kotšegarov (1:15.27). Teise koha võttis Josten Vaidem (1:15.52) ning kolmanda Elar Vulla, tulemuseks 1:19.09. Naistest võitis 21,1 km jooksu Merilin Jürisaar, lõpetades ajaga 1:31.58. Esikolmikusse mahtusid veel Mirjam Vint (1:36.56) ja Maris Lillep (1:40.25).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 878 osavõtjat. Mullu oli sama ürituse lõpetanute arv 760. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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