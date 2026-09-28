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MM-il üleöö kuulsaks saanud väravavaht: eelistaksin oma endist elu

Jalgpalli MM
Vozinha MM-il pärast mängu Hispaania vastu
Vozinha MM-il pärast mängu Hispaania vastu Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpalli MM

Suvisel jalgpalli MM-finaalturniiril miljonite südamed võitnud Roheneemesaarte väravavaht Vozinha pole kuulsusega harjunud, kuid loodab, et koondise edu aitab kaudselt väikeriigi elanike elujärge parandada.

Vähem kui poole miljoni elanikuga Roheneemesaared tegid MM-il meeldejääva debüüdi, kui alagrupis viigistati hilisema maailmameistri Hispaaniaga ning 1/16-finaalis jäädi tiitlikaitsjana mänginud Argentinale alla lisaaja järel.

Suure panuse saareriigi koondise edusse andis vahetult enne turniiri algust 40. sünnipäeva tähistanud väravavaht Vozinha, kelle seitse tõrjet hoidsid Hispaania võimsat ründemasinat 90 minutit nullil. Pärast MM-i lõppu nimetati väravavaht turniiri sümboolsesse koosseisu.

Hispaaniaga mängu alguses oli Vozinha Instagrami kontol veidi üle 50 000 jälgija, lõpuvileks oli neid juba üle miljoni. Praegu jälgib Roheneemesaarte väravavahti Instagramis enam kui 28 miljonit inimest. "Mul ei ole enam rahu, mul pole enam privaatsust. Kui lähen välja, tahab alati keegi minuga pilti teha, küsib autogrammi või veel hullem: filmib mind," rääkis Vozinha Briti ajalehele Observer.

"Paljud inimesed tahavad olla kuulsad, aga nad näevad ainult positiivset külge. Ausalt öeldes, kui mulle pakutaks valida, kas minna tagasi oma endise elu juurde või jätkata nii, valiksin oma endise elu," tõdes nüüd Tšiili tippklubis Colo-Colo mängiv väravavaht.

Vozinha sõnul on elu muutunud ka tema vanemate jaoks, kelle kodu Roheneemesaartel külastavad fännid nüüd igapäevaselt. "Ma ei ole seal ja ei saa neid aidata. Nad peavad õppima olukorraga toime tulema ja piire paika panema," sõnas ta.

Küll on Roheneemesaarte edulool väravavahi sõnul ka positiivseid külgi. "On tore olla omamoodi Roheneemesaarte saadikuks, aga pean toonitama, et see oli meeskondlik pingutus. Tegime ajalugu ja parim oleks see, kui suudaksime seda hoogu nüüd rakendada meie riigi arendamiseks ning oma inimeste elutingimuste parandamiseks," lisas alates 2012. aastast koondist esindanud puurivaht.

Toimetaja: Anders Nõmm

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