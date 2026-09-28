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Kanadat esindav Gaidajenko tantsis Slovakkias üheksandaks

Iluuisutamine
Alicia Fabbri - Marko Jevgeni Gaidajenko
Alicia Fabbri - Marko Jevgeni Gaidajenko Autor/allikas: alicia.fabbri / marcopolosfuture
Iluuisutamine

Kanada lipu alla kolinud Eesti jäätantsija Marko Jevgeni Gaidajenko tuli koos oma uue võistluspartneri Alicia Fabbriga Bratislavas toimunud ISU Challenger sarja etapil üheksandaks.

Fabbri ja Gaidejenko kogusid kahe kava summas 175,08 punkti. Rütmitantsus olid nad 72,08 punktiga kaheksandad ja vabatantsus 103,00 punktiga kümnendad.

Mõlemas kavas oli parim Hispaania paar Olivia Smart - Tim Dieck, kes võitis 197,22 punktiga. Teiseks tuli Soome paar Juulia Turkkila - Matthias Versluis (194,10). Kolmanda koha said ameeriklased Oona ja Gage Brown (190,81).

Milano Cortina mängudel olümpiavõitjaks kroonitud Mihhail Šaidorov (Kasahstan) pidi meeste üksiksõidus leppima kolmanda kohaga (272,75). Teda edestasid Jevgeni Semenenko (292,09) ja Daniel Grassl (Itaalia; 278,80).

Naiste üksiksõidus oli Niina Petrõkina konkurent ja eelmise hooaja MM-pronks Nina Pinzarrone 164,89 punktiga alles kuues. Ainsana ületas 200 punkti piiri ja krooniti võitjaks Lõuna-Korea esindaja Kim Yu-seong (202,70).

Toimetaja: Siim Boikov

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