Valed jalanõud maksid Kasahstani käijale kuldmedali

Algselt võitis Toksanbajeva maratoni kuldmedali ajaga kolm tundi, 22 minutit ja 20 sekundit. Ta lõpetas teisena finišeerinud Hiina käijat Danzengquzongi pea nelja minutiga.

Pärast protesti jäi 21-aastane sportlane aga esikohata. "Sportlased tohivad kanda vaid selliseid jalanõusid, mis on heaks kiidetud ja kantud World Athleticsi nimekirja. Tema selliseid ei kandnud, mistõttu pöördusime rahvusvahelise kergejõustikuliidu poole," põhjendas esmaspäeval võistluste tehniline ametnik.

"Kuldmedali tühistamine oli nende otsus, mille me ka sportlasele edastasime. Sportlasel on õigus otsus vaidlustada ja seda on ta ka teinud."

Toksanbajeva kinnitas tühistamist hiljem sotsiaalmeedias. "Võitlesime lõpuni," kirjutas ta Instagramis. "Aitäh kõigile mu superkangelastele, kes koos minuga päris lõpuni võitlesid."

Seega läks kuldmedal Danzengquzongile, hõbeda sai teine Hiina käija Ma Li ja pronksi jaapanlanna Yukiko Umeno.

Aasia mängud toimuvad Jaapanis Aichi prefektuuris ja Nagoyas 19. septembrist 4. oktoobrini.