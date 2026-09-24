Kurlingu MK-etapil Tallinnas osaleb olümpiamängude neljas meeskond

Tallinnas teeb kaasa ka maailma absoluutne kurlingutipp – Norra esindus eesotsas Magnus Ramsfjelliga, kes saavutas tänavustel Milano Cortina taliolümpiamängudel meeste turniiril neljanda koha. Võrreldes olümpiaturniiriga on Ramsfjelli võistkonnaga liitunud ka Steffen Walstad, kes kuulus Milano Cortina olümpiamängudel Eesti segapaariskurlingu võistkonna treenerite tiimi.

Fredrik Nymani juhitud Rootsi võistkond on Tallinnas toimunud meeste turniiri võitnud kahel eelmisel aastal ning on ka tänavu osalejate nimekirjas. Seega on rootslastel võimalus võtta Tallinnas kolmas järjestikune turniirivõit.

Rahvusvaheline turniir toob taas Tondiraba jäähalli tugeva meeste võistkondade konkurentsi. Tänavu osalevad võistkonnad Šveitsist, Austriast, Soomest, Poolast, Rootsist, Norrast, Türgist, Lätist, Ukrainast ja Eestist.

Eestit esindavad turniiril kaks võistkonda - Eduard Veltsmani ja Erkki Lille juhtimisel. Erkki Lille võistkond on tänavune Eesti meister meeste arvestuses.

"Ettevalmistus on läinud hästi ja oleme turniiriks valmis. Tänu Tondiraba jäähalli maailmatasemel treeningvõimalustele on meil olnud väga head tingimused valmistumiseks. Kodusel jääl on alati hea mängida ning tahame kindlasti teha tugeva turniiri," ütles Erkki Lill.

Võistlus algab neljapäeval, 24. septembril, ning turniiri võitja selgub pühapäeval, 27. septembril kell 14.30 algavas finaalmängus.

Kõigil huvilistel on võimalus mängudele kaasa elada Tondiraba jäähallis, võistluste jälgimine kohapeal on pealtvaatajatele tasuta. Kõiki turniiri mänge saab jälgida ka Curling Tallinn YouTube'i kanalil.