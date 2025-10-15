X!

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

"Pealtnägija" toimetus esitleb uut dokumentaali "Mati Alaver – valgusest varju". Kaheosaline dokumentaal esilinastub ETV-s 22. ja 29. oktoobril. Autor-stsenarist Mihkel Kärmas rääkis "Ringvaates", et film on justkui antiiktragöödia, sest Eesti suusatamise kohal ripub ikka dopinguskandaali vari.

Järgmise kahe nädala "Pealtnägija" asemel näidatakse ETV eetris Mihkel Kärmase ning "Pealtnägija" toimetuse koostatud dokumentaalfilmi "Mati Alaver – valgusest varju", mis jutustab Seefeldi dopinguskandaali lugu.

Toimetus töötas dokumentaalfilmi kallal alates aastast 2020, aga on lõpuks jõudnud üle finišijoone. "See võttis nii kaua aega kahel põhjusel: esiteks olime natuke liiga viisakad, keegi siseringist kohe ei murdunud. Teiseks tuli Covid vahele, me ei saanud reisida erinevatesse kohtadesse," rääkis autor-stsenarist Mihkel Kärmas "Ringvaates". "Olime 2020 teinud juba tosinkond intervjuud ära, väga vahvad intervjuud, aga keegi siseringist sellist tõelist purakat ära ei rääkinud. Aastate jooksul paar korda võtsime ühendust Mati Alaveri või kellegi teisega ja oli hetki, kus enda meelest olime päris lähedal, et saame kaubale. Nii ta venis."

Oktoobris saab näha Mati Alaverist ja Eesti suusatamise häbiplekist lausa kaht filmi: 17. oktoobril linastub kinodes Delfi Meedia toodetud "Kindral" ning viis päeva hiljem esimene osa "Pealtnägija" dokumentaalist "Mati Alaver - valgusest varju".

"Ei saa eitada, et oleme teineteisega seotud. Alustasime neli aastat tagasi, aga võib-olla olime viisakusest liiga uimased, ootasime, et läbimurre jookseb sülle. Tänavu hakkasid tublid, noored vihased mehed Delfist tegema oma projekti ja meil oli valik. Kas viskame senised materjalid prügikasti ja vaatame ühel hetkel kinost teiste taiest või lähme kaasa sellega?" vastas Kärmas.

"Tagantjärele tarkusega on see loomulikult veider, kurnav ja vaatajates segadust tekitav. Aga julgen väita, et kindlasti on meil materjale, mis on väga üllatavad ja kahtlemata on omad rosinad ka võistleval meeskonnal," lisas ta.

Ettevalmistused "Pealtnägija" dokumentaaliks on kestnud aastaid, mille jooksul on intervjuusid tehtud nii Eestis kui ka välismaal. Sõna saavad suure spordiskandaali keskel viibinud inimesed ja paljud, kel Mati Alaveriga on aegade jooksul kokkupuuteid olnud.

"Kõigile nendega, kellega kauplesime, et nad ekraanile tuleksid, rõhutasime, et me ei taha rääkida ainult halbadest asjadest. Esimene osa ongi natuke vähe verejanuline, sest me alustame sellest, kuidas see kõik progresseerub ja kuidas see üles ehitatakse," lisas Kärmas. "Andrus Veerpalu ja Mati Alaver ise sõna ei saa, aga hulgaliselt nende kaasteelisi saavad. Ja kuuleme dopinguvõrgustiku vahetute osaliste tunnistusi, kus nad räägivad kahjuks meie inimestest."

"Osa sellest tragöödiast, miks me seda teeme, on see, et see on antiiktragöödia, et need inimesed on niivõrd kapseldunud. Nad ei ole olnud valmis panema – vabandust kulunud klišee eest – valget kampsunit selga, raputama tuhka pähe. Me oleks kõik eluga edasi läinud, ka suusatajatel oleks täna palju lihtsam asju ajada, sponsoreid leida. Aga see vari ripub meie kohal," lisas autor.

"Pealtnägija" dokumentaal "Mati Alaver – valgusest varju" esilinastub ETV-s 22. ja 29. oktoobril kell 20.05.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Ringvaade", intervjuueris Marko Reikop

