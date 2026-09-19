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Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

Freestyle-suusatamine
Kelly Sildaru
Kelly Sildaru Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Freestyle-suusatamine

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru alustas oma võistlushooaega, kui saavutas Uus-Meremaal Cardronas toimunud Snow League'i võistlusel teise koha.

Snow League'i World Challenge formaadis võisteldakse neljaliikmelistes tiimides, kuhu kuuluvad mees- ja naislumelaudur ning samamoodi kummastki soost freestyle-suusataja. Sildaru kuulub sel hooajal Euroopa tiimi koos Soome freestyle-suusataja Jon Sallineni ning lumelaudurite Queralt Castellet' (Hispaania) ja Jonas Häsleriga (Šveits).

Hooaja avaetapil võisteldi Cardronas, kus Sildaru alistas esimeses rennisõidu duellis Milano Cortina taliolümpial viienda koha saanud austraallanna Indra Browni. Sildaru sai oma esimesel sõidul 77 punkti ning teisel 74, Aasia ja Vaikse ookeani võistkonna esindaja parimaks tulemuseks jäi 72 silma.

Selle võiduga liikus 24-aastane eestlanna finaali, kuid tugeva tuule tõttu jäi duell Challengers tiimi esindaja Mischa Thomasega ära. Võitja selgitamiseks kasutati poolfinaalide tulemusi, Thomas sai seal kirja 83 ja 91 punkti ja sai sellega võidu.

Sildaru tõi teise kohaga oma tiimile seitse punkti ning Euroopa võistkond sai etapil 27 silmaga teise koha. Võidu võttis 37 punkti kogunud Challengersi tiim, lisaks Thomasele võidutsesid veel Finley Melville Ives ja Ryusei Yamada. Kolmanda koha sai Aasia ja Vaikse ookeani tiim (22 p) ning neljanda koha said põhja-ameeriklased (14 p).

Snow League'i järgmine etapp toimub jaanuari alguses Aspenis. MK-hooaeg saab alguse novembri lõpus Innsbruckis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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