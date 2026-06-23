Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

Kiiruisutamise toimumispaigaks on kavandatud Heerenveenis asuv Thialfi jäähall. Korraldajate sõnul otsustati ala viia Prantsusmaalt välja, sest riigis puudub selleks sobiv olemasolev võistlusareen.

Samuti tehakse muudatusi jäähallialade jaotuses. Curling, iluuisutamine, lühiraja kiiruisutamine ja jäähoki viiakse Nizzast Lyoni. ROKi hinnangul muudab see mängud kompaktsemaks ning aitab vähendada korralduskulusid.

Esialgse plaani järgi pidi Nizza olema taliolümpia lõunapoolne jäähallialade keskus, kuid selleks oleks tulnud ehitada või ümber kohandada mitu võistluspaika. Muudetud plaaniga soovitakse kasutada rohkem olemasolevat taristut ja muuta mängude korraldus kulutõhusamaks.