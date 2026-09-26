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Rooba klubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: KooKoo
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo kaotas Soome kõrgliigas reedel võõrsil Tampere Ilvesele lausa 0:6 (0:2, 0:2, 0:2).

KooKoo koosseisu kuulus ka Rooba, kes tegi Ilvese vastu neli pealeviset ja kelle pluss-miinus reitinguks kujunes miinus üks. Võitjate poolelt panustas värava ja resultatiivse sööduga Iivari Heikkinen.

KooKoo hooaeg on alanud kohutavalt. Meeskond on kaotanud kõik seitse senipeetud kohtumist, neist kuus normaalajal ja seega on tabelis kirjas vaid üks punkt. Kui ise on visatud tosin tabamust, siis endale on lastud sisse koguni 32 litrit ehk laias laastus neli ja pool mängu kohta.

Võimalus sündmuste käiku parandada avaneb juba laupäeval, kui kodus võõrustatakse Mikkeli Jukuriti võistkonda. Uuel nädalal ootavad ees ka võõrsilmäng Tampere Tappara ja kodumäng Lahti Pelicansiga.

Toimetaja: Siim Boikov

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