Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

Tulemus on sportlase jaoks märgiline, sest reilisõit on Euroopa karikasarjas kavas alles teist hooaega ning maailmakarikasarjas sel alal praegu veel võistelda ei saa. Seega on kontinentaalkarikasari hetkel reilisõidu üks kõrgeimaid rahvusvahelisi võistlustasemeid.

Finaalvõistlusel oli sportlastel 25 minutit aega teha võimalikult palju sõite. Arvesse läksid neli parimat trikki ning lisaks andsid kohtunikud sõitudele üldhinnangu.

Rahumeele sõnul õnnestus tal finaalis teha ligikaudu kümme katset. "Kõik trikid, mida lootsin näidata, tulid välja – isegi sellised, mida ma soojendusel läbi teha ei jõudnud," ütles neiu. "Võistlusele läksin ennekõike eesmärgiga hooaja viimaseid võistluspunkte teha. Konkurents oli kõva, mistõttu poodiumile tulemine oli väga hea üllatus," lisas ta.

Noore lumelauduri sõnul annab hooaja lõpetamine poodiumikohaga motivatsiooni ka suviseks ettevalmistuseks. "Suvel on plaanis kõvasti treenida, et järgmisel hooajal juba esikoha jahile minna," ütles neiu.