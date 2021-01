Dopinguarst Schmidtile määrati nelja aasta ja kümne kuu pikkune vanglakaristus

Vanglakaristusest arvatakse maha ligi kaks aastat, mis Schmidt on veetnud vahi all. Spordiarst peeti kinni 2019. aasta veebruaris Seefeldi suusatamise maailmameistrivõistluste aegu. Lisaks vanglakaristusele määras kohus Schmidtile 158 000 euro suuruse rahatrahvi ning kolmeaastase arstina tegutsemise keelu, mis hakkab kehtima pärast vanglast vabanemist.

Müncheni kohus mõistis süüdi ka Schmidti kaasosalised. Sakslase lähimat abilist Dirk Q.-d karistati kahe aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi vangistusega, meditsiiniõde Diana S. sai aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse. Rahatrahviga pääsesid parameedik Sven M. (280 päeva trahvimääraga 35 eurot päev, kokku 9800 eurot) ja Mark Schmidti isa Ansgard Schmidt (328 päeva trahvimääraga 20 eurot päev, kokku 6560 eurot).

Kõigil viiel süüdimõistetul on võimalik kohtuotsus edasi kaevata.

Müncheni prokuratuuri 145-leheküljelise süüdistuse kohaselt oli Schmidt alates 2011. aastast tegelenud veredopingu ja kasvuhormooni vahendamisega vähemalt 23 tippsportlasele. Schmidtilt keelatud abi saanud sportlased olid osalenud mitmetel suurvõistlustel: viieaastase perioodi sisse mahtusid kahed tali- ja ühed suveolümpiamängud, kaks suusaalade MM-i, samuti Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania velotuurid.

"Tegin vale otsuse, see kõik on minu süü," lausus peaasjalikult talisportlastele ja jalgratturitele dopingut organiseerinud 43-aastane Schmidt eelmisel reedel. "Mida külvad, seda lõikad. Ma väga vabandan, et teised neli [kaasosalist] endaga kaasa kiskusin," avaldas dopingutohter kahetsust.

Kohtuprotsessi käigus tõendati, et Schmidt oli laiapindse dopinguvõrgustiku looja ning selle keskne kuju. Kaasosaliste roll oli spordiarsti abistada – näiteks õena töötanud Diana S. rääkis, kuidas Schmidt maksis talle Euroopas ringi sõitmiseks ja dopinguteenuste osutamise eest igal korral 200 eurot. Kolme lapse ema Diana S. võttis spordiareenide lähistel hotellitubades ja vahel ka autos sportlaste verd ning teostas vereülekandeid.

Vastupidiselt Schmidti enda väidetele oli prokurör Kai Gräberi sõnul arsti eesmärk raha teenimine ja lisaks süstis ta 2017. aastal ühele sportlasele veel uurimise all olevat ainet, mis läheb tõsiselt vastuollu arstieetikaga ja mis seadis patsiendi tervise ohtu.

Eestlastest kasutasid Schmidti teenuseid murdmaasuusatajad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Kõigile neile vahendas Schmidti kontakti Mati Alaver, kellele Harju maakohus määras 2019. aasta novembris aastase tingimisi vangistuse pooleteiseaastase katseajaga.

Andreas Veerpalu ja tema isa Andrus Veerpalu, kes oli samuti keelatud võtteid kasutanud Kasahstani suusataja Aleksei Poltoranini treener, pidid Austrias Innsbruckis kohtu ette astuma mullu sügisel, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükati kohtuistungid edasi. Delfile ja Eesti Päevalehele öeldi kolmapäeval Innsbrucki maakohtust, et kuna pandeemia tõttu pole Austrias kiired kohtumenetlused praegu võimalikud, on vastavad toimingud peatatud. Olukorda hinnatakse uuesti aprillis.