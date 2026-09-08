Külm ja Ermits naudivad koos treenimist: mõlemad utsitame üksteist

Kui Regina Ermits on juba aastaid harjutanud Eesti koondise juures ja erinevate peatreenerite käe all, siis Susan Külm treenis viimased viis aastat TT tiimis Indrek Tobrelutsu juhendamisel. Nüüd treenitakse koos, küll erinevate plaanide järgi, aga kõik osapooled on suvel kogetuga seni väga rahul.

"Mul on olnud sparringut rohkem, mul on olnud tagant utsitamist, kindlasti ei puudu ka see, et on toredam olnud," arutles Ermits. "On lihtsam olnud rasketel hetkedel, kumbki meist on ikka selline, et teeme ära ja paneme juurde. Ma arvan, et me oleme selle ilusti suutnud pooleks ära jagada, kes võtab töö osa ühel korral ja siis võtab teine. Ma loodan, et meil on mõlemal sellest kasu olnud."

"Mulle tundub, et see on täitsa dünaamiline duo. Nad saavad sparrida tiirudes, nad tihti päris ise võtavad punti, teevad ümber tiiru harjutusi ja püüavad üksteist üle lasta tiirudes. Nende läbisaamine on väga hea ja ma näen, et see koostöö toimib neil," oli koondise treener Karel Viigipuu rahul.

"Kõik trennid ei ole võidu peale, isegi kõik tugevad trennid ei ole võidu peale. Meil on hästi ranged piirangud tsoonide näol, kui on nähtud ette sellise tsooni trenn, siis kõrgemas tsoonis sa teha ei või, isegi saadetakse koju, kui sõidad liiga kõvasti," rääkis Külm. "Meil on selline mänglev koostöö, vahel on nii, et raja esimese osa võtab üks ees, siis laskumisega tuules laskud mööda, võtab teine ees. Ei ole nii, et Regina veab ja mina taga ja vastupidi. Mõlemad utsitame üksteist edasi tegema."