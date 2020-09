Alaveri süüdistus täismahus: kes ja mida tarvitas

Harju maakohus mõistis eelmise aasta novembris kinniste uste taga dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi suusatreener Mati Alaveri. Toona avalikkusega jagatud süüdistuses olid isikuandmed dokumendis kinni kaetud, kuna kohus arvas, et nende avaldamine võinuks kahjustada Austria kriminaalmenetlust. Nüüd meediale avalikuks tehtud Alaveri toimikus nimesid enam kinni kaetud ei ole.

Uurimine tuvastas, et Alaver kohtus dopinguarsti ja tema abilistega mitmeid kordi Saksamaal, lisaks Soomes, Šveitsis, Austrias, Norras ja Otepääl.

Samuti nõustas Alaver sportlasi kasvuhormoonide hankimisel ning nende tarvitamisel treeningutel ja võistlustel.

Süüdistuse järgi rääkis Alaver sportlastele dopingu kasutamisest korduvalt, tuues põhjuseks, et vastasel juhul ei ole sportlane teistega võrdsel stardipositsioonil, kuna paljud tipptasemel suusatajad kasutavad tulemuste saavutamiseks keelatud võtteid.

Veredopingu kasutamise eesmärgiks on tõsta kiirelt vere hemoglobiinitaset ja seeläbi parendada võistlustingimustes keha hapniku omastamise võimet.

ERR.ee avaldab süüdistuse sisu täispikkuses:

Mati Alaveri süüdistatakse KarS § 195 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema suusatreenerina, kasutades ära treeneri autoriteedist tulenevat mõju ja usaldust:

1. kallutas suusatajat Karel Tammjärve dopinguna veredopingu, s.o Ravimiseaduse § 9 ja Vereseaduse §2 lg 1 käsitatava ravimi tarvitamisele.

2016. aastal, eeluurimisel täpselt tuvastamata aegadel ja kohtades, rääkis Mati Alaver Karel Tammjärvele dopingu kasutamisest korduvalt, tuues põhjenduseks, et vastasel juhul ei ole Karel Tammjärv teistega võrdsel stardipositsioonil, kuna paljud tipptasemel suusatavad sportlased kasutavad tulemuste saavutamiseks keelatud võtteid ning tema positsioonilt edasiliikumiseks on dopingu kasutamine sobiv samm. Selliste suunistega lõi Mati Alaver Karel Tammjärves huvi ja tahtluse manustada sportlike tulemuste parandamiseks arsti Mark Schmidti ning tema abiliste vahendusel dopinguna käsitletavat ravimit – verepreparaati.

Mati Alaveri poolt saadud juhiste tulemusel andis Karel Tammjärv omapoolse nõusoleku selleks, et kohtuda Mati Alaveri vahendusel dopinguarsti Mark Schmidtiga Frankfurdi lennujaama hotellis 2016. aasta suvel, eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kus temalt võetud verest valmistati ilma meditsiinilise näidustuseta ravimina käsitletavad verepreparaadid ehk verest valmistatud või toodetud ning nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ravim, mis sisaldab üht või mitut vere koostisosa.

Karel Tammjärv manustas hilisemateks võistlusteks ettevalmistamisel ning võistluste ajal verepreparaate sportliku soorituse parandamiseks, mis on Maailma Dopinguvastase koodeksi (World Anti-doping Code) artikkel 1 ja 2.2 kohaselt dopinguvastase reegli rikkumine ehk sportlasepoolne keelatud aine või keelatud meetodi kasutamine. Veredopingu kasutamise eesmärgiks oli tõsta kiirelt vere hemoglobiinitaset ja seeläbi parandada võistluste tingimustes keha hapniku omastamise võimet.

Samuti nõustas Mati Alaver Karel Tammjärve dopinguna kasutatavate ravimite – kasvuhormoonide (sh IGF Human, HGH, Norditropin) saamisel Mark Schmidtilt ning nende tarvitamisel treeningutel ja võistlustel. Edasised kokkusaamised Mati Alaveri heakskiidul toimusid dopinguarsti ning tema abilistega vähemalt järgnevalt:

5.10.2016 kohtus Karel Tammjärv Saksamaal Berliinis Schönefeldi lennujaama lähedal Albergo hotellis Mark Schmidtiga, kus M. Schmidt andis K. Tammjärvele üle inimese kasvuhormooni pen-süstla;

10.04.2017 kohtus Karel Tammjärv Saksamaal Frankfurti lennujaama hotellis Mark Schmidti abilise Dirk Quitakovskiga, kes võttis Karel Tammjärvelt verd, kokku kaks pakki, et see hiljem manustada dopinguna;

08.05.2017 kohtus Karel Tammjärv Saksamaal Berliinis Schönefeldi lennujaama lähedal Albergo hotellis Mark Schmidti abilise Dirk Quitakovskiga, kes võttis Karel Tammjärvelt verd, kokku ühe paki, et see hiljem manustada dopinguna ning andis proovimiseks eeluurimisel tuvastamata pulbri;

24.08.2017 kohtus Karel Tammjärv Saksamaal Munichis eeluurimisel tuvastamata hotellis ;ark Schmidtiga, kes võttis Karel Tammjärvelt verd, kokku ühe paki, et see hiljem manustada dopinguna;

31.10.2017 kohtus Mati Alaver Saksamaal Munichis eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmidtiga, kellelt ostis kaks 5 mg Norditropin inimese kasvuhormooni, et see edastada Karel Tammjärvele dopinguna kasutamiseks;

9.11.2017 kohtus Karel Tammjärv Soomes eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmiti abilise Dirk Quitakovskiga, et eelnevalt välja võetud üks verepakk manustada dopinguna Karel Tammjärve vereringesse;

24.11-26.11.2017 kohtus Karel Tammjärv Soomes Rukatunturis motellis Willis West Ruka maailmakarikal Mark Schmidtiga, et eelnevalt välja võetud kaks verepakki manustada dopinguna Karel Tammjärve vereringesse ja hiljem kaks verepakki välja võtta;

29.12.2017 Šveitsis Vaserolis eeluurimisel tuvastamata kohas kohtus Karel Tammjärv Mark Schmidtiga, et eelnevalt välja võetud ühte verepakki manustada 30.12 2017, samuti inimese kasvuhormooni manustada 31.12.2017 dopinguna Karel Tammjärvele;

detsembris 2017 tellis Karel Tammjärv Mark Schmidtilt kasvuhormooni 1GF, et seda Mati Alaveri plaani kohaselt kasutada jaanuaris 2018 enne taliolümpiamänge;

28.01.2018 kohtus Karel Tammjärv Seefeldi lähedal Telfsis eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmidti abilise Diana Sommeriga, et manustada dopinguna Karel Tammjärvele eelnevalt välja võetud kaks verepakki;

10.04.2018 kohtus Karel Tammjärv Saksamaal Berliini lennujaama Meiningeri hotellis Mark Schmidtiga, et välja võtta üks verepakk, et seda hiljem manustada dopinguna Karel Tammjärve vereringesse;

09.09.2018 kohtus Karel Tammjärv Mark Schmidti isa Ansgard Schmidtiga Saksamaal Munichi lennujaamas, kus A. Schmidt andis K. Tammjärvele 4 pen-süstalt kasvuhormooniga, et hiljem seda dopinguna manustada;

01.12.2018 kohtus Karel Tammjärv Mark Schmidti abilise Diana Sommeriga Norras Lillehammeris eeluurimisel tuvastamata kohas, et manustada dopinguna eelnevalt välja võetud kaks verepakki ja 2.12.2018 kaks verepakki;

jaanuaris 2019 murdmaasuusatamise MK etapi ajal Otepääl kohtus Karel Tammjärv Mark Schmidti abilise Sven Meisneriga Otepääl Kopli 7-7, et manustada dopinguna Karel Tammjärvele eelnevalt välja võetud verepaki ning andis üle Karel Tammjärvele dopinguna manustamiseks kasvuhormooni.

2. kallutas suusatajat Algo Kärpi dopinguna veredopingu, s.o Ravimiseaduse § 9 ja Vereseaduse § 2 1g 1 käsitatava ravimi tarvitamisele.

2016. a suvel rääkis Mati Alaver oma elukohas Tartu linnas Algo Kärbile, et kui ta tahab paremaid sportlikke tulemusi ja kiiremini sõitma hakata, peaks Algo Kärp hakkama kasutama dopingut.

Selliste suunistega tekitas Mati Alaver Algo Kärbis huvi ja tahtluse manustada sportlike tulemuste parandamiseks arsti Mark Schmidti ning tema abiliste vahendusel dopinguna käsitletavat ravimit – verepreparaati.

Mati Alaveri poolt saadud juhiste tulemusel andis Algo Kärp omapoolse nõusoleku selleks, et 2016. a augustis Saksamaal, eeluurimisel täpselt tuvastamata kohas, tema veenist võetud verest valmistati ilma meditsiinilise näidustuseta ravimina käsitletavad verepreparaadid ehk verest valmistatud või toodetud ning nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ravim, mis sisaldab üht või mitut vere koostisosa.

Algo Kärp manustas hilisemateks võistlusteks ettevalmistamisel verepreparaate sportliku soorituse parandamiseks, mis on Maailma Dopinguvastase koodeksi (World Anti-doping Code) artikkel 1 ja 2.2 kohaselt dopinguvastase reegli rikkumine ehk sportlasepoolne keelatud aine või keelatud võtte kasutamine. Veredopingu kasutamise eesmärgiks oli tõsta kiirelt vere hemoglobiinitaset ja seeläbi parandada võistluste tingimustes keha hapniku omastamise võimet.

Samuti nõustas Mati Alaver Algo Kärpi dopinguna kasutatavate ravimite, vähemalt insuliini ostmisel Mark Schmidtilt ning nende tarvitamiseks treeningutel ja võistlustel.

Edasised kokkusaamised dopinguarsti ning tema abilistega toimusid Mati Alaveriga kooskõlastatult vähemalt järgnevalt:

2016. a-1 kohtus Algo Kärp Saksamaal eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ja kohas Mark Schmidti või tema abilisega, et välja võtta verd selleks, et see hiljem manustada dopinguna tema vereringesse;

08.05.2017 kohtus Algo Kärp Saksamaal Berliinis Schönefeldi lennujaama lähedal Albergo hotellis Mark Schmidti abilise Dirk Quitakovskiga, kes võttis Algo Kärbilt verd, kokku kaks pakki, et see hiljem manustada dopinguna;

30.06.2017 kohtus Algo Kärp Saksamaal Berliinis Schönefeldi lennujaama lähedal Albergo hotellis Mark Schmidti abilise Dirk Quiatkovskiga, kes võttis Algo Kärbilt verd, kokku ühe paki, et see hiljem manustada dopinguna;

24.08.2017 kohtus Algo Kärp Saksamaal Munichis eeluurimisel tuvastamata hotellis Mark Schmidtiga, kes võttis Algo Kärbilt eeluurimisel tuvastamata koguse verd, et see hiljem manustada dopinguna;

9.11.2017 kohtus Algo Kärp Soomes eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmidti abilise Dirk Quiatkovskiga, et eelnevalt välja võetud 1 verepakk taastada dopinguna Algo Kärbi vereringesse;

10.04.2018 kohtus Algo Kärp Saksamaal Berliini lennujaamas Meiningeri hotellis Mark Schmidtiga, et välja võtta üks verepakk, et seda hiljem manustada dopinguna Algo Kärbi vereringesse;

Lisaks kohtus Algo Kärp 2018. a-l vähemalt kahel korral Saksamaal eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ja kohas Mark Schmidti või tema abilisega, et välja võtta verd selleks, et see hiljem manustada dopinguna tema vereringesse;

2018. a-1 kohtus Algo Kärp taliolümpiamängude ajal PyeongChangis kahel korral ning P1anica MK etapil ühel korral, eeluurimisel täpselt tuvastamata aegadel ja kohtades Mark Schmidti või tema abilisega, et manustada Algo Kärbile dopinguna eelnevalt välja võetud verd.

3. kallutas suusatajat Andreas Veerpalu dopinguna veredopingu, s.o Ravimiseaduse § 9 ja Vereseaduse § 2 1g 1 käsitatava ravimi tarvitamisele.

Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ja kohas 1õi Mati Alaver, läbi omapoolsete suuniste sportlike tulemuste parandamiseks Andreas Veerpalus tahtluse manustada arsti Mark Schmidti vahendusel dopinguna käsitletavat ravimit – verepreparaati. Mati Alaveri poolt saadud juhiste alusel andis Andreas Veerpalu omapoolse nõusoleku selleks, et tema veenist 2016. a suvel, eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ja kohas, võetud verest valmistati ilma meditsiinilise näidustuseta ravimina käsitletavad verepreparaadid ehk verest valmistatud või toodetud ning nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ravim, mis sisaldab üht või mitut vere koostisosa.

Andreas Veerpali manustas hilisemateks võistlusteks ettevalmistamisel verepreparaate sportliku soorituse parandamiseks, mis on Maailma Dopinguvastase koodeksi (World Anti-doping Code) artikkel 1 ja 2.2 kohaselt dopinguvastase reegli rikkumine ehk sportlasepoolne keelatud aine või keelatud võtte kasutamine.

Veredopingu kasutamise eesmärgiks oli tõsta kiirelt vere hemoglobiinitaset ja seeläbi parandada võistluste tingimustes keha hapniku omastamise võimet.

Edasised kokkusaamised dopinguarsti ning tema abilistega toimusid Mati Alaveriga kooskõlastatult vähemalt järgnevalt:

21.01.2018 kohtus Andreas Veerpalu eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmidtiga, et Andreas Veerpalule manustada dopinguna eelnevalt välja võetud kaks verepakki;

27.01.2018 kohtus Andreas Veerpalu Seefeldi lähedal Telfsis eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmidti abilise Diana Sommeriga, et Andreas Veerpalule manustada dopinguna eelnevalt välja võetud üks verepakk ning 28.01.2018 üks verepakk;

01.12.2018 kohtus Andreas Veerpalu Norras Lillehammeris eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmidti abilise Diana Sommeriga, et Andreas Veerpalule manustada dopinguna eelnevalt välja võetud üks verepakk ja 2.12.2018 üks verepakk.

4. kallutas suusatajat Aleksey Poltoraninit dopinguna veredopingu, s.o Ravimiseaduse § 9 ja Vereseaduse § 2 lg 1 käsitatava ravimi tarvitamisele.

Eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ja kohas lõi Mati Alaver läbi omapoolsete suuniste sportlike tulemuste parandamiseks Aleksei Poltoraninis tahtluse manustada arsti Mark Schmidti vahendusel dopinguna käsitletavat ravimit – verepreparaati.

Mati Alaveri poolt saadud juhiste alusel andis Aleksey Poltoranin omapoolse nõusoleku selleks, et kohtuda Mati Alaveri vahendusel dopinguarsti Mark Schmidtiga Saksamaal Müncheni lennujaama hotellis 2018. a sügisel, kus temalt võetud verest valmistati ilma meditsiinilise näidustuseta ravimina käsitletavad verepreparaadid ehk verest valmistatud või toodetud ning nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud ravim, mis sisaldab üht või mitut vere koostisosa.

Aleksey Poltoranin manustas hilisemateks võistlusteks ettevalmistamisel verepreparaate sportliku soorituse parandamiseks, mis on Maailma Dopinguvastase koodeksi (World Anti-doping Code) artikkel 1 ja 2.2 kohaselt dopinguvastase reegli rikkumine ehk sportlasepoolne keelatud aine või keelatud võtte kasutamine. Veredopingu kasutamise eesmärgiks oli tõsta kiirelt vere hemoglobiinitaset ja seeläbi parandada võistluste tingimustes keha hapniku omastamise võimet.

Samuti nõustas Mati Alaver Aleksey Poltoraninit dopinguna kasutatavate ravimite – kasvuhormoonide (vähemalt IGF Human) ostmisel Mark Schmidtilt ning nende tarvitamisel treeningutel ja võistlustel.

Edasised kokkusaamised dopinguarsti ning tema abilistega toimusid Mati Alaveriga kooskõlastatult vähemalt järgnevalt:

Aleksey Poltoranin kohtus veel vähemalt kolmel korral täpselt tuvastamata ajal ja kohas Mark Schmidti või tema abilisega, et välja võtta verd selleks, et see hiljem manustada dopinguna tema vereringesse.

17.02.2019 kohtus Aleksey Poltoranin Itaalias eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmidtiga, et manustada dopinguna eelnevalt välja võetud verepakk;

23.02.2019 kohtus Aleksey Poltoranin Austrias Seefeldis eeluurimisel tuvastamata kohas Mark Schmidtiga, et manustada dopinguna eelnevalt välja võetud verepakk.

Sellega pani Mati Alaver toime korduva ravimi dopinguna kasutamisele kallutamise, s.o KarS § 195 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.