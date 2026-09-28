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Naiste jalgpallikoondis keskendub sõprusmängudes koostöö parandamisele

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti naiste jalgpallikoondis
Eesti naiste jalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste jalgpallikoondis peab oktoobris kaks sõpruskohtumist, kui kodus võõrustatakse Tšehhi U-23 koondist ning võõrsil minnakse vastamisi Soome U-23-ga. Peatreener Aleksandra Ševoldajeva nimetas koondise koosseisu 25 mängijat.

Tervislikel põhjustel jäävad eemale Katarina Elisabeth Käpa, Liisa Liimets, Karola Purgats, Valeria Liik ja Emma Treiberg. Pikemaajalise vigastusega on koosseisust väljas Getter Saar, Sandra Pärn ja Helina Tarkmeel. Isiklikel põhjustel ei liitu koondisega Kristiina Tullus.

Esimene kohtumine toimub reedel, 9. oktoobril kell 19 A. Le Coq Arenal, kui Eestile sõidab külla Tšehhi U-23 koondis. Samad naiskonnad läksid vastamisi ka tänavu aprillis Tšehhis, kui Eesti valmistus MM-valikmängudeks. Toonane kohtumine lõppes võõrustajate 4:0 võiduga. Neli päeva hiljem, 13. oktoobril kohtub Eesti naiste koondis võõrsil Soome U-23 koondisega.

Ševoldajeva sõnul annavad oktoobrikuised kohtumised võimaluse pöörata tähelepanu eelkõige enda arengule. "Oleme sellel aastal loonud tugeva vundamendi ning nüüd on hea võimalus testida oma koostööd ja mängu erinevates olukordades. Mõlemas kohtumises tahame keskenduda eelkõige enda kitsaskohtade parandamisele ja koostöö tugevdamisele, mitte niivõrd vastase mängule. Valikmängudeks valmistudes muutub vastaste analüüs ja nende mängust lähtumine juba olulisemaks," ütles Ševoldajeva.

Pääsmed Eesti – Tšehhi U-23 mängule on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Kohtumise otsepilti on võimalik jälgida Soccernet TV vahendusel.

Eesti koondise koosseis oktoobrikuu mängudeks:

Väravavahid
Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0
Cärolyn Eismann (24.02.2005) – Saku Sporting 0/0
Merit Lelov (02.08.2008) – Pärnu JK Poseidon 0/0

Kaitsjad
Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 102/1
Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 65/1
Annegret Kala (03.05.2006) – Paide Linnanaiskond 26/1
Rahel Repkin (17.06.1998) – Paide Linnanaiskond 24/0
Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – Paide Linnanaiskond 0/0
Tania Komarovskiy (01.10.2008) – RB Leipzig (GER) 0/0
Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – Karlbergs BK (SWE) 0/0

Poolkaitsjad
Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Catania FC (ITA) 70/4
Liisa Rebane (15.01.2002) – Viimsi JK 49/4
Katrin Kirpu (09.10.2004) – LASK (AUT) 31/4
Anette Salei (28.09.2005) – U.S. Colomiers Football (FRA) 29/3
Jaanika Volkov (20.02.2005) – LASK (AUT) 27/0
Liselle Palts (02.12.2005) – Catania FC (ITA) 16/1
Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 14/0
Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Paide Linnanaiskond 10/0
Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora 2/0

Ründajad
Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 87/17
Lisette Tammik (14.10.1998) – Paide Linnanaiskond 83/18
Kristina Teern (13.11.2004) – Catania FC (ITA) 25/3
Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 21/1
Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI) 6/1
Kärt Hüdsi (04.09.2003) – FC Elva 0/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Toimetaja: Anders Nõmm

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