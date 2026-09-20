Õed Kaasikud ootavad uuelt hooajalt stabiilsust

Pärast edu toonud olümpiasõite jätkavad murdmaasuusatajad Keidy ja Kaidy Kaasiku ettevalmistust uueks hooajaks. Suvi on varasemast olnud veidi erinev. Mõlemal on soov teha eelmisest veidi stabiilsem hooaeg.

Milano Cortina olümpial 50 kilomeetri distantsi 13-ndana lõpetanud Keidy Kaasiku ilusa tulemuse tõttu tähelepanu liigset tõusu tundnud ei ole. Pigem on see tulnud tsunfti siseringist.

"Kogukond oli see. Tundsin sealt kõige rohkem seda toetust hoopis," lausus ta ERR-ile. "Muus osas olen ise rahul, aga võib-olla nii sära ei olnud, et kuskil oleks keegi juurde tulnud."

Uue hooaja talvel on mõlemal peaeesmärgiks Faluni MM. Kaugem siht on ikkagi Prantsusmaa Alpide olümpia.

"Nüüd järgmisel hooajal soovin küll, et oleks pigem stabiilsust MK-sarjas," lisas õde Kaidy. "Et ei oleks üles-alla käimist - juhuslikult ühe etapi olen 20 sees ja ülejäänud 30 taga. Stabiilsust rohkem."

Jaanus Teppani käe all harjutavad õed on veidi muutnud treeningute ülesehitust. "Sel hooajal muutsime enda treeningsüsteemi natuke," ütles Keidy. "Sai mõned plokid ümber vahetatud aeroobse ja intensiivse osa poolest."

"Kõigepealt alustasime ettevalmistusega hiljem kui varasemalt," lisas Kaidy. "Puhkasime natuke rohkem ja siis alustasime aeroobse poolega, siis tegime intensiivsema poolega, siis uuesti aeroobse."

Keidy ja Kaidy Kaasiku eelmise hooaja paremad tulemused tulidki olümpial. Selge plaan on ka algava hooaja maailmakarikasarjaks. "Kindlasti kõike kaasa ei tee," avas Keidy plaane. "Juba esimesel trimestril ei tee kõike etappe kaasa. Meil kulgeb see natuke teistmoodi."