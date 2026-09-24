Pulles: läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde

Murdmaasuusataja Mariel Merlii Pulles on ebaõnnestunud olümpiahooajast järeldused teinud ja vaatab tuleviku suunas. Uuel hooajal treenib ta peamiselt omaette ning püüab seda teha täpsemalt ja sprindile suunatumalt.

27-aastane Pulles läks Milano Cortina olümpiahooajale vastu suurte lootustega, aga põhialal sprindis saadud 40. koht oli kõike muud kui oodatud. Uueks hooajaks valmistub Pulles omaette, tehes aeg-ajalt trenne koos elukaaslase Christopher Kaleviga. Aga võrreldes eelmise hooajaga peaks plaanid olema täpsemalt sprindile suunatud.

"Treeningu osas teen Christopheriga koos plaani. Siis arutlen ühe Norra treeneriga läbi, mis tema nägemus. Tema käest sain teada, et kui tahan milleski paremaks saada, mis minul on sprint, siis peadki sprindile keskenduma," lausus Pulles ERR-ile. "Eelmine aasta läksin natuke distantsi peale, tahtsin natuke põhja ka laduda. Et ma ei teeks ainult kvalifikatsiooni ära, et suudaks mahuga mitu sõitu teha."

Suvega sai ka selgeks eelmise hooaja ettevalmistuses tehtud möödalask. "Treeningu osas läksin tagasi oma põhitõdemuste juurde. Natuke rääkisin oma Norra treeneriga, mida peaksin muutma ja selgus, et lihtsalt treenisin vales tsoonis," selgitas Pulles.

"Seda oleks võinud kohe keegi eelmisel aastal öelda, aga samas, kui on tähtis aasta nagu olümpia ees, siis sul ongi üks siht silme ees - võimalikult hästi esineda. Seda ma üritasingi teha, aga kahjuks läks hoopis teistmoodi."