Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

Laura Anga
Laura Anga
Eest lumelaudur Laura Anga tuli Austrias Kaprunis toimunud ülemaailmse noortesarja World Rookie Tour hooaja finaaletapil kolmel korral teiseks.

16-aastane Anga sai teise koha nii Big Air hüpetes, pargisõidus, kui ka reilidel. Kõigil kolmel alal osutus temast paremaks üksnes venelanna Maria Nikolskaja.

Kuu aja eest Calgarys toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel oli Anga nii Big Airis kui ka reilidel seitsmes ning pargisõidus 12.

Toimetaja: Siim Boikov

