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Petrõkina neljakordsest hüppest: see võtab väga palju energiat ära

Iluuisutamine
Foto: Kuvatõmmis
Iluuisutamine

Iluuisutamise kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina on alustanud uut hooaega võimsamalt kui kunagi varem. Ta on võitnud kaks rahvusvahelist võistlust ja arendanud neljakordset hüpet.

Tervis lubas Niina Petrõkinal teha seekord suvel tugeva ettevalmistusperioodi, mille vilju on ta uue hooaja avastartidel saanud ka maitsta. Nädala eest võitis ta esmakordselt rahvusvahelise uisuliidu ISU Challenger sarja etapi Itaalias Lombardias.

"Lombardias oli üldse nii tore. Nii soe ilm, nii positiivsed inimesed minu kõrval, et oli väga raske sõita halvasti. Alati kui on selline positiivne ümbruskond, on väga lihtne seda teha. Tahaksin väga tänada oma vanemaid, oma treenerit, Mišat [Mihhail Selevko] ja kõiki, kes olid minu lähedal. Oli väga tore atmosfäär ja sellepärast tuli nii lihtsalt see võistlus," rääkis Petrõkina laupäeval ERR-ile Haabersti jäähallis.

Uue treeningpartneri Mihhail Selevkoga Tallinnas kõrvuti harjutaval Petrõkinal on õnnestunud järjest kasvatada lühikava skoori. Itaalias viis ta oma lühikava rekordi 77 punkti peale. Uue lühikavaga on ta nii kogunud 6,5 punkti enam kui jaanuaris teist EM-kulda võites.

"Tulemus oli Itaalias väga hea. Ma isegi ei tea, et mida võiks praegu veel lühikavas lisada. Kõik elemendid sujuvad. Võib-olla veel rohkem kiirust ja veel rohkem sellist energiat panna kava sisse ja siis niimoodi uisutada. Mulle nii meeldib uus kava, et ma iga kord naudin seda sõites," ütles kahe kava kokkuvõttes 210 punktiga Lombardia etapi võitnud Petrõkina.  

Uue vabakavaga on ta võtnud ühe suure riski ja proovinud esmakordselt võistlustel neljakordset hüpet. "Ma olen väga õnnelik, et ma katsevõistlustel, Tallinn Open võistlustel ja praegu Lombardis sain sellesse hüppesse minna ja sain kõik need neli ringi ära teha. Lihtsalt see närv enne seda hüpet on väga raske ja kõige raskem on veel pärast seda hüpet kava kvaliteetselt edasi sõita. See üks hüpe võtab väga palju energiat ära," selgitas Petrõkina.

Esimeste võistlustega neljakordset Salchowit puhtalt veel ühele jalale maanduda pole õnnestunud, kuid hirmu hüppe ees enam ka pole.

"Alguses oli mul probleem lihtsalt sellesse hüppesse sisse minna, sest ma kartsin. Ikkagi juba vanus on selline, kus sa pead hoidma oma tervist ja iga hüppe ajal pead ennast väga hästi kontrollima. Praegu on mul juba see staadium, kus ma treenin seda neljakordset hüpet. Ma ei karda ja lihtsalt proovin iga kord sellesse hüppesse minna," kirjeldas Eesti naisüksiksõitjatest esimesena võistlustel neljakordset  hüpet näidanud Petrõkina.

Treener Svetlana Varnavskaja ütles, et arengu jaoks tuli neljane töösse võtta ja proovida seda kohe ka võistlustel, kus pinge oluliselt suurem kui treeningul.

"Kõik räägivad meile, et miks te nii riskite, sest see on päris suur risk. Sa kaotad väga palju punkte, kui sa ei tee seda hüpet, sa kukud või see hüpe puudub. Me ikkagi otsustasime, et kuidagi peab edasi minema. Jah, see ei ole mugav, kui sa kaotad punkte, aga riskima ikkagi peab. Meil on hooajaks suured eesmärgid. Kõik ei ole veel ideaalne, aga ma näen, et liigume õiges suunas," selgitas Varnavskaja.

Järgmise stardi teeb kahekordne Euroopa meister 1. oktoobril Gruusias ISU Challenger sarja etapil Bathumis.

Toimetaja: Anders Nõmm

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