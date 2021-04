Mati Alaver kasutas Andrus Veerpalu dopingukullerina

"Olin Ramsaus, kui Mati Alaver palus mul Lõuna-Austriast kiirtee teenindusjaamast ühe paki ära tuua," vahendab Õhtuleht Veerpalu selgitust. "Ta ütles, et see on ravim Aleksei Poltoraninile, kes oli sel ajal haige, et tugevdada tema immuunsüsteemi."

"Teenindava töötajana polnud see minu jaoks midagi erilist, sest olen harjunud täitma tiimi heaks logistilisi ülesandeid, näiteks tooma tehasest suuski, kuulama maad suusaradade, treeningkeskuste ja hotellide kohta või tooma kirju ja pakke. Mati Alaver andis mulle ümbriku, kus ma eeldan, et oli raha, aga ma ei tea ega vaadanud, kui palju," lisas Veerpalu.

Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) antidopingu osakond leidis Andrus Veerpalu sel nädalal olevat süüdi organiseeritud dopinguskeemis osalemises ning määras kahekordsele olümpiavõitjale kaheaastase tegutsemiskeelu.

Andrus Veerpalu osales treenerina 2019. aasta suusaalade maailmameistrivõistlustel Seefeldis, kus viidi läbi operatsioon "Aadrilaskmine", mille käigus paljastati laiaulatuslik dopinguvõrgustik.

Saksa spordiarst Mark Schmidt oli vahendanud mitmele MM-il osalenud suusatajatele veredopingut, sealhulgas Team Haanja suusaklubi sportlastele Andreas Veerpalule, Karel Tammjärvele ning Andrus Veerpalu juhendatud Kasahstani koondislasele Aleksei Poltoraninile. Schmidti kontakti vahendas suusatajatele Mati Alaver.

Sel neljapäeval teatas president Kersti Kaljulaid, et võtab Veerpalult talle antud kaks riiklikku teenetemärki tagasi. Samas arutas Kultuurkapitali nõukogu reedel Veerpalule toetuse maksmist ning leidis, et Veerpalul on praeguste tingimuste alusel õigus 5400 euro suurust toetust saada. Summat pole talle aga veel välja makstud ning uuesti arutatakse teemat 28. aprilli korralisel istungil.