HC Panter pidi lisaajal kaotuse vastu võtma
Eesti jäähokiklubi Tallinna HC Panter kaotas laupäeval Optibet hokiliigas võõrsil lisaajal HS Riia/Dinaburgale 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
Panter avas teisel kolmandikul esimesena skoori, kui sihile jõudis Nikita Puzakov. Kuus minutit hiljem vastas Riia klubi poolelt väravaga Armand Apsitis. Lisaajal kulus Dinaburgal võiduväravani jõudmiseks vaid 64 sekundit ning tabamus kanti Martinš Gaidulisi arvele.
Panteri väravas tegi hea mängu Georg Vladimirov, kes tõrjus kohtumise jooksul 20 vastase pealeviset.
Pühapäeval kohtuvad samad meeskonnad omavahel uuesti.
Toimetaja: Henrik Laever