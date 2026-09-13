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Laura Anga võitis Lõuna-Ameerika karikasarjas kaks kulda

Lumelauasõit
Laura Anga
Laura Anga Autor/allikas: Team Estonia
Lumelauasõit

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi ajalugu, võites Valle Nevados toimunud Lõuna-Ameerika karikasarja etapil kaks kuldmedalit. Tegemist on esimese korraga, kui Eesti lumelauasportlane on võitnud kontinentaalse karikasarja etapi.

Võistlused peeti sel nädalal Tšiilis, Valle Nevado freestyle pargis, kus Anga näitas suurepärast vormi ja kindlustas endale kaks esikohta - pargisõidus ja Big Airis.

"Tegemist oli väga laheda kogemusega ja hea algus hooajale. Valle Nevado freestyle-pargi rada oli väga hästi ehitatud ja võistlus õnnestus," sõnas Anga pärast võistlust.

Anga sai pargisõidus 83,50 punkti, teise koha sai ameeriklanna Andee Schader (81,00) ja kolmanda Arianna Vergani (76,50). Big Airis sai eestlanne 69,50 punkti, sel võistlusel sai Vergani teise koha (65,00) ning Schader kolmanda koha (50,00).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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