Henn Vallimäe: nüüd jääb küsimärgiks Andrus Veerpalu kui treeneri osavõtt

"FIS on ikkagi aluseks võtnud politsei uurimise tulemused, mis tähenda seda, et kui politsei jõudu, haarangut ja uurimist poleks olnud, siis kui palju FIS oleks ise suutnud tuvastada. See üllatus on muidugi kasvuhormoon, mida võis aimata, aga mis sai nüüd tõendatud. Kasvuhormooni kasutamist nii Tammjärve kui Veerpalu puhul ja Alaveri kui vahendaja puhul – nad ei ole seda edasi kaevanud, mis tähendab, et nad on selle otsusega nõus olnud. [Kasahstani suusataja Aleksei] Poltoranin samamoodi," kommenteeris Vallimäe ERR-ile antud intervjuus.

Kui suur üllatus oli kasvuhormooni tarvitamise ilmsiks tulek? "Ta oli üllatus pigem selles mõttes, et FIS tugines politsei uurimise materjalidele ja tõi ta tõendina ja süüdistusena lauale ja selles mõttes on ka märgiline, et see jäi süüdimõistvasse otsusesse sisse. Seal oli märge, et seda kasutati pärast veredopingut taastaval eesmärgil, aga selge on see, et kasvuhormooni loetakse WADA (Maailma Antidopinguagentuurpoolt võimekust parandavaks aineks ja ta on absoluutselt igal viisil keelatud."

Algo Kärbi leebem karistus Vallimäele üllatusena ei tulnud. "Kui meie poisid andsid peale vahele jäämist pressikonverentsi, siis räägiti veredopingu saaga algusest aastal 2016 ja seda on kinnitanud Kärp oma ütlustes. Täna on FIS tühistanud tulemused nii Tammjärvel kui Andreas Veerpalul alates 22. veebruarist 2017, ehk aasta hiljem – viitega, et see on nende esmakordne veredopingu kasutamise kuupäev. Ilmselt see on selline formaalne kuupäev – tegelikult on juttu olnud, et seda tehti ka varem."

"Kärbi osa on arusaadav ja arusaadav on ka see, et ta tõesti tegi koostööd. Selles otsuses on muidugi alguses ka viidatud, et ta ennetas võimalikku kriminaaluurimise alla sattumist sellega, et ta ennast ise üles andis. Sellega võib nüüd mõelda, et kas siis tema isik ja tema teod olid juba teada ja varem või hiljem oleks ta sinna uurimise alla läinud, see jääb tema enda südametunnistusele. Siiski hinnatakse tema enda initsiatiivi ja ütlusi, mis ta on andnud. Ju siis teistel ei olnud alus paluda karistuse vähendamist, nagu Kärp seda tegi.

Kas nüüd saab öelda, et asjale on joon alla tõmmatud? "Jah. Sportlaste osas päris kindlasti, Alaveri osas päris kindlasti, Poltoranin kui osaliselt Team Haanja liige päris kindlasti. Nüüd jääb küsimärgiks Andrus Veerpalu kui oma poja treener ja Poltoranini üks treeneritest – tema osavõtt, kallutamine ja selle tõendamine. See on siis lähituleviku saaga, mida jääme nüüd ootama."