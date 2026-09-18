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Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

Freestyle-suusatamine
OM2026. Henry Sildaru meeste rennisõidu finaalis.
OM2026. Henry Sildaru meeste rennisõidu finaalis. Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Freestyle-suusatamine

Milano Cortina olümpiamängude hõbemedalist Henry Sildaru mainiti uuenduslikus X-Mängude sarjas Golden State'i võistkonda.

Algaval hooajal koosnevad X-Mängudest kolmest erinevast etapist ja lisaks individuaalsele arvestusele hakatakse mõõtu võtma ka võistkondlikult.

Los Angeleses toimunud talendikorje neljandas ringis tegi Golden State, keda veab 1998. aasta küngaslaskumise olümpiavõitja Jonny Moseley, panuse eestlasele.

Teiste seas sai ta võistkonnakaaslaseks õe Kelly Sildaru konkurendi ja freestyle-suusatamise ühe suurema tähe Eileen Gu, kes sarnaselt võistkonnaga on San Franciscost pärit ja sai tiimi koostamises ka ise kaasa rääkida.

"Päris hea tunne oli. Valituks osutuda 26. sportlasena enam kui 200 nime seast tähendab palju," kirjutas Henry Sildaru oma Facebooki kontol. "Eriti kui tead, kui palju tugevaid sportlasi sellest nimekirjast välja jäid – mitmekordsed X-Gamesi võitjad. Tõsi, suure tõenäosusega saavad paljud neist siiski individuaalarvestuses stardikoha, kutse. Aga meeskonnavõistluses saavad kaasa lüüa vaid need 40."

Lisaks X-Mängude sarjale osaleb Sildaru algaval hooajal mõistagi ka maailmakarikasarja etappidel ja maailmameistrivõistlustel. "Nüüd läheb aga päriselt huvitavaks. Koos FIS-i MK-sarja ja MM-iga saab algav hooaeg olema tihe," jätkas Sildaru.

"Väga tihe. Veel on ees mõned viimased treeninglaagrid, viimased ettevalmistused ja siis läheb lahti. Tõenäoliselt minu senise elu kõige tihedam ja kindlasti üks väljakutsuvamaid hooaegu."

Toimetaja: Siim Boikov

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