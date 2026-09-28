KTM-reeglit rikkunud Levadia sai 500-eurose rahatrahvi

Premium liiga 26. voorus sattus Levadia vastuollu KTM-reegliga, mis näeb lihtsustatult ette, et terve mängu jooksul peab platsil viibima vähemalt kaks klubis treenitud mängijat, vahendab Soccernet.ee.

Levadia alustas mängu kolme KTM-iga, kuid vahetas neist kaks välja 69. minutil mitte KTM-ide vastu. Nii mängiti ligi kümme minutit, kuniks uue vahetuspausiga jõuti uuesti reeglite piiresse.

Mängu järel selgus kiirelt, et Levadia 2:0 võit jääb kehtima. Nii oldi reegli loomise päevil kokku lepitud ja selliselt korra varem ka tegutsetud (2019. aastal Maardu Linnameeskonna rikkumise puhul). Lisaks toonitati, et reegli täitmine kuulub ka kohtunike vastutusalasse.

Küll aga oli Eesti Jalgpalli Liidul õigus määrata reeglite vastu eksinud Levadiale rahatrahv. Mõni päev hiljem, 10. septembril kogunenud distsiplinaarkomisjon määras trahvisummaks 500 eurot.