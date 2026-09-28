X!

KTM-reeglit rikkunud Levadia sai 500-eurose rahatrahvi

Premium liiga
Jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga: Tallinna FCI Levadia - Caernarfon
Jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga: Tallinna FCI Levadia - Caernarfon Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Mängus Paide Linnameeskonna vastu KTM-reeglit rikkunud koduse jalgpalli Premium liiga liider Tallinna FCI Levadia sai 500 eurot trahvi.

Premium liiga 26. voorus sattus Levadia vastuollu KTM-reegliga, mis näeb lihtsustatult ette, et terve mängu jooksul peab platsil viibima vähemalt kaks klubis treenitud mängijat, vahendab Soccernet.ee.

Levadia alustas mängu kolme KTM-iga, kuid vahetas neist kaks välja 69. minutil mitte KTM-ide vastu. Nii mängiti ligi kümme minutit, kuniks uue vahetuspausiga jõuti uuesti reeglite piiresse.

Mängu järel selgus kiirelt, et Levadia 2:0 võit jääb kehtima. Nii oldi reegli loomise päevil kokku lepitud ja selliselt korra varem ka tegutsetud (2019. aastal Maardu Linnameeskonna rikkumise puhul). Lisaks toonitati, et reegli täitmine kuulub ka kohtunike vastutusalasse.

Küll aga oli Eesti Jalgpalli Liidul õigus määrata reeglite vastu eksinud Levadiale rahatrahv. Mõni päev hiljem, 10. septembril kogunenud distsiplinaarkomisjon määras trahvisummaks 500 eurot.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga uudised

17:55

KTM-reeglit rikkunud Levadia sai 500-eurose rahatrahvi

20.09

Kalju sai jagu varakult kümnekesi jäänud Tammekast

20.09

Levadia võiduseeria sai Narvas otsa

20.09

VIDEO | Kalju lõi Tartus kolm väravat

19.09

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

19.09

Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järel punktid

17.09

Levadia lõi Tartu Tammeka värava palle täis

16.09

Noor kolumblane aitas Paide kolme punktini

15.09

Nõmme Unitedi kaitsja teenis esimest korda kutse Sambia koondisesse

13.09

Harju JK Laagri sai teist korda järjest Paidest jagu

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

21:36

Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov

21:19

Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

20:47

Jalgpalli noortekoondis viigistas Bulgaariaga ka teist korda

19:51

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

19:15

EMF mõtleb protestile: karikad võeti käest ja isegi vabandust ei palutud

18:26

Kõrvemaa metsajooksu võitsid Rauno Laumets ja Kaisa Kukk

17:55

KTM-reeglit rikkunud Levadia sai 500-eurose rahatrahvi

17:34

"Sport kooli" programmiga liitus rekordarv õppeasutusi

16:53

MM-il üleöö kuulsaks saanud väravavaht: eelistaksin oma endist elu

16:14

Naiste jalgpallikoondis keskendub sõprusmängudes koostöö parandamisele

15:45

Valed jalanõud maksid Kasahstani käijale kuldmedali

15:08

Jalgratta MM-i edukaimaks riigiks tõusis Hispaania

14:34

Rostock ajas Konontšuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta

14:04

Kanadat esindav Gaidajenko tantsis Slovakkias üheksandaks

13:55

Ajarännak viib Eesti koolilapsed 1936. aasta Berliini olümpiapäevile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo