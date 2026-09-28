"Sport kooli" programmiga liitus rekordarv õppeasutusi

Tallinna spordi- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmme sõnul on Tallinn seadnud eesmärgiks, et vähemalt 70 protsenti linna lastest ja noortest tegeleks regulaarselt meelepärase spordialaga. "Seda rõõmustavam on näha, et "Sport kooli" kasvab ning jõuab tänavu rekordarvu koolidesse. Mida rohkem koole programmiga liitub, seda rohkematel lastel tekib võimalus avastada eri spordialasid ja leida enda jaoks liikumisrõõm," sõnas ta.

"Sport kooli" programmi eesmärk on koostöös spordiklubide ja kvalifitseeritud treeneritega tekitada lastes liikumisharjumusi ning tutvustada läbi mänguliste harjutuste eri spordialade põhitõdesid. Ühtlasi on programm tõestanud end eduka sillana liikumisõpetuse tundide ja kooliväliste treeningute vahel.

Programmi kevadperiood kestab kümme nädalat ning täiendavaid liikumistunde viivad koolides läbi 24 spordiklubi ja -organisatsiooni. Kooliteed alustanud õpilastel on võimalik tutvuda 15 erineva spordialaga: käsipall, jalgpall, maadlus, võistlustants, korvpall, võimlemine, capoeira, kergejõustik, võrkpall, taekwondo, cheerleading, judo, jalgrattasport, karate ja lauatennis.

"Sport kooli" 11. kevadhooajaga liitus 28 kooli, mis tähistab rekordit. Tänu programmile tehakse täiendavaid liikumistunde Pirita Majandusgümnaasiumis, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis, Lasnamäe Põhikoolis, Tallinna Mahtra Põhikoolis, Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, Mäe majas, Tallinna Südalinna Koolis, Tallinna Juudi Koolis, Tallinna Humanitaargümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis, Tallinna Ühisgümnaasiumis, Tallinna Avatud Koolis, Tallinna Kunstigümnaasiumis, Ehte Humanitaargümnaasiumis, Karjamaa Põhikoolis, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis, Tallinna Õismäe Vene Lütseumis, Tallinna Haabersti Gümnaasiumis, Tallinna Nõmme Põhikoolis, Hiiu Koolis, Tallinna Pääsküla Koolis, Tallinna Kivimäe Põhikoolis, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis, Tallinna Tehnikagümnaasiumis, Tallinna Arte Gümnaasiumis ning Tallinna Kristiine Gümnaasiumis.