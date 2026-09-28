X!

"Sport kooli" programmiga liitus rekordarv õppeasutusi

Liikumine
Programm
Programm "Sport kooli" alustas 11. hooaega Autor/allikas: Aldis Toome
Liikumine

Tallinna linna algatatud liikumisprogramm "Sport kooli" alustas täna 11. hooaega, tagades pealinna koolide 1. klassi õpilastele täiendavaid liikumistunde.

Tallinna spordi- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmme sõnul on Tallinn seadnud eesmärgiks, et vähemalt 70 protsenti linna lastest ja noortest tegeleks regulaarselt meelepärase spordialaga. "Seda rõõmustavam on näha, et "Sport kooli" kasvab ning jõuab tänavu rekordarvu koolidesse. Mida rohkem koole programmiga liitub, seda rohkematel lastel tekib võimalus avastada eri spordialasid ja leida enda jaoks liikumisrõõm," sõnas ta.

"Sport kooli" programmi eesmärk on koostöös spordiklubide ja kvalifitseeritud treeneritega tekitada lastes liikumisharjumusi ning tutvustada läbi mänguliste harjutuste eri spordialade põhitõdesid. Ühtlasi on programm tõestanud end eduka sillana liikumisõpetuse tundide ja kooliväliste treeningute vahel. 

Programmi kevadperiood kestab kümme nädalat ning täiendavaid liikumistunde viivad koolides läbi 24 spordiklubi ja -organisatsiooni. Kooliteed alustanud õpilastel on võimalik tutvuda 15 erineva spordialaga: käsipall, jalgpall, maadlus, võistlustants, korvpall, võimlemine, capoeira, kergejõustik, võrkpall, taekwondo, cheerleading, judo, jalgrattasport, karate ja lauatennis.

"Sport kooli" 11. kevadhooajaga liitus 28 kooli, mis tähistab rekordit. Tänu programmile tehakse täiendavaid liikumistunde Pirita Majandusgümnaasiumis, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis, Lasnamäe Põhikoolis, Tallinna Mahtra Põhikoolis, Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, Mäe majas, Tallinna Südalinna Koolis, Tallinna Juudi Koolis, Tallinna Humanitaargümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis, Tallinna Ühisgümnaasiumis, Tallinna Avatud Koolis, Tallinna Kunstigümnaasiumis, Ehte Humanitaargümnaasiumis, Karjamaa Põhikoolis, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis, Tallinna Õismäe Vene Lütseumis, Tallinna Haabersti Gümnaasiumis, Tallinna Nõmme Põhikoolis, Hiiu Koolis, Tallinna Pääsküla Koolis, Tallinna Kivimäe Põhikoolis, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis, Tallinna Tehnikagümnaasiumis, Tallinna Arte Gümnaasiumis ning Tallinna Kristiine Gümnaasiumis.

Toimetaja: Anders Nõmm

#harjutatargalt

#liigukaasa

sport.err.ee uudised

21:36

Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov

21:19

Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

20:47

Jalgpalli noortekoondis viigistas Bulgaariaga ka teist korda

19:51

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

19:15

EMF mõtleb protestile: karikad võeti käest ja isegi vabandust ei palutud

18:26

Kõrvemaa metsajooksu võitsid Rauno Laumets ja Kaisa Kukk

17:55

KTM-reeglit rikkunud Levadia sai 500-eurose rahatrahvi

17:34

"Sport kooli" programmiga liitus rekordarv õppeasutusi

16:53

MM-il üleöö kuulsaks saanud väravavaht: eelistaksin oma endist elu

16:14

Naiste jalgpallikoondis keskendub sõprusmängudes koostöö parandamisele

15:45

Valed jalanõud maksid Kasahstani käijale kuldmedali

15:08

Jalgratta MM-i edukaimaks riigiks tõusis Hispaania

14:34

Rostock ajas Konontšuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta

14:04

Kanadat esindav Gaidajenko tantsis Slovakkias üheksandaks

13:55

Ajarännak viib Eesti koolilapsed 1936. aasta Berliini olümpiapäevile

13:00

Markus Kajak jätkas oma võitude seeriat Porsche Kesk-Euroopa sarjas

12:08

Kristjan Kanguri poeg Robert debüteeris Itaalia kõrgliigas

11:45

Malõgina parandas karjääri parimat edetabelikohta

11:17

Serviti ja Viljandi alustasid Balti liigat maksimumiga

10:59

Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse Uuendatud

10:38

Lucas Leok tuli teist aastat järjest Saksamaa meistriks

09:21

Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks

08:40

Kreeka jalgpallikoondis sai Saksamaa üle ajaloo esimese võidu

08:16

Ameeriklane McNulty üllatas grupisõidu MM-tiitliga

27.09

Toobal: meeste võrkpallikoondisele veel MM-ile pileteid ostetud ei ole

loetumad uudised

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

27.09

Petrõkinaga treenimine motiveerib Selevkot: võistluste ajal on ka lihtsam

26.09

Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

27.09

Toobal: meeste võrkpallikoondisele veel MM-ile pileteid ostetud ei ole

27.09

Legia võitis Ilveri juhtimisel Poola superkarika

10:59

Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse Uuendatud

08:40

Kreeka jalgpallikoondis sai Saksamaa üle ajaloo esimese võidu

15:45

Valed jalanõud maksid Kasahstani käijale kuldmedali

08:16

Ameeriklane McNulty üllatas grupisõidu MM-tiitliga

16:53

MM-il üleöö kuulsaks saanud väravavaht: eelistaksin oma endist elu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo