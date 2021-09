Eesti kohus: Andreas Veerpalu on Austria kohtukutse kätte saanud

Tartu maakohtu kinnitusel on 2019. aasta Seefeldi maailmameistrivõistlustel veredopingu tarvitamisega vahele jäänud Andreas Veerpalu Austria kohtukutse katte saanud.

"Kolmapäevase seisuga on kohtusse jõudnud kättesaamiskinnitus, et kohtukutse on Andreas Veerpalule isiklikult kätte toimetatud," ütles kohtu pressiesindaja Anett Kreitsmann BNS-ile.

Kuu alguses palus Austria kohus Tartu maakohtult abi Andreas Veerpalule kohtukutse kättetoimetamiseks.

2019. aasta Seefeldi maailmameistrivõistlustel veredopingu tarvitamisega vahele jäänud Andreas Veerpalu peab astuma Innsbruckis kohtu ette tõenäoliselt 15. oktoobril.

2019. aastal Austrias Seefeldis toimunud põhja-suusaalade MM-il lahvatanud dopinguskandaal pole veel lõpplahenduseni jõudnud. Tunamullu peeti 27. veebruaril Seefeldi MM-il kinni viis suusatajat, nende hulgas Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Esile kerkis ka kriminaalse dopingusaaga keskse isiku, Saksamaa spordiarsti Mark Schmidti nimi.