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Ajaloo edukaim ülisuurslaalomisõitja lõpetas karjääri

Mäesuusatamine
Lara Gut-Behrami
Lara Gut-Behrami Autor/allikas: SCANPIX/AP
Mäesuusatamine

Mäesuusatamise olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister, šveitslanna Lara Gut-Behrami teatas kolmapäeval sportlaskarjääri lõpust.

35-aastane Gut-Behrami on ülisuurslaalomi väikese kristallgloobuse võitnud rekordilised kuus korda, lisaks on ta ülisuurslaalomis Pekingi olümpiavõitja ja Cortina maailmameister. Ka legendaarne Hermann Maier võitis sarnaselt Gut-Behramile sellel alal OM- ja MM-kulla ning 24 MK-etappi, ent austerlase auhinnakapis on viis väikest kristallgloobust.

"Mul on olnud õnne ja au kogeda nii pikka karjääri, täita läbi suusatamise oma soove ja unistusi ning seda teekonda kogeda suurepäraste inimeste kõrval," sõnas Gut-Behrami Šveitsi ringhäälingu SRF-i video vahendusel. "Seepärast tean ka, et nüüd õige aeg lõpetada iga hinna eest piiride kompamine ning oma keha sellise karmi pinge alla panemine," lisas ta.

Lisaks edule ülisuurslaalomis oli Gut-Behrami karjääri jooksul edukas ka teistel aladel, näiteks tuli ta võimsal 2023/24 MK-hooajal võitjaks ka suurslaalomis ja oli kiirlaskumises hooaja kokkuvõttes teine; teine on ta olnud ka Alpi kahevõistluse kristallgloobuse arvestuses. Kahel korral krooniti ta MK-sarja üldvõitjaks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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