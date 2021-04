Port: Veerpalul on suurepärane võimalus end rehabiliteerida ja kõik ära rääkida

2019. aastal Seefeldi MM-i ajal lahvatanud dopinguskandaali tagajärjel on Eesti sportlastest saanud võistluskeelu Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp, treeneritest karistati Mati Alaveri. Andrus Veerpalu juhtum läks CAS-i, kus leiti, et Veerpalu rikkus FIS-i antidopingu reegleid, aidates vahendada ja varjata keelatud ainete kasutamist. Rikkumisest tulenevalt ei tohi Veerpalu kuni 2023. aasta 17. märtsini FIS-i egiidi alla kuuluvatel võistlustel ei treeneri ega sportlasena osaleda.

Miks selle otsusega nii kaua aega läks? "Sellele järgnes ju uurimine. Nüüd, mida me teame, on see, et Andrus Veerpalu on retsidiivne kurjategija, kes osales organiseeritud kuritegevuses. Ja selle tuvastamine võtab aega. Õigusemõistmine ja tõendite analüüs võtab aega," rääkis Port "Terevisioonis". "Praegu meil on teada FIS-i pressiteade, CAS-i enda otsust ei ole avalikustatud. Aga seal tuuakse esile tema osalus organiseeritud veredopingu metoodika vahendamisest, räägitakse konkreetselt ühest episoodist, kus ta oma tuppa lasi inimesi, kes hakkasid veredopingu protseduuri läbi viima."

Karistus on tegutsemiskeeld. Ta pole enam tegevsportlane ega ka treener, mis see tegelikkuses tähendab? "See on hästi huvitav ja räägib rohkem meist kui Andrus Veerpalust. Kui me vaatame, mida meil teada on – ta retsidiivne organiseeritud kurjategija – ja me ei ole kümme aastat suutnud seda asja peatada. See ei räägi niivõrd palju Andrus Veerpalust, vaid räägib rohkem meist," arutles Port. "Ja nüüd, kui tema karistus ära kaob, siis tekib küsimus, mida meie temaga teeme. Kas hakkame teda oma partneriks pidama, näiteks töövõtuvormis? Kas me astume uuesti reha peale? Minu jaoks on hästi oluline pigem vaadata, kuidas me ise sellesse suhtume."

"Ja teisest küljest, Andrus Veerpalul on ju võimalus ennast rehabiliteerida – rääkida kõik ära, kahetseda ja muutuda tegelikult positiivseks kangelaseks," jätkas ta. "Ja siis, ma usun, läheks meil kõigil elu paremaks. Aga see, et ühest märtsikuu kuupäevast ülejärgmisest aastast temal teatud mõttes mingi karistus kaob ära, ei tähenda selles mõttes mitte midagi."

"Ta on vaba inimene selles mõttes, et ta võib ju sportida," lisas Port, et värske karistus ei keela Veerpalul harrastussportlasena suusatada või rullsuusatada. "Aga õhus on ka ettepanek kuulutada ta persona non grata'ks – et kui temaga keegi koostööd teeb, siis see tähendab dopingureeglite rikkumist. Seda otsust ei ole veel tehtud."

Austrias on Veerpalu osas menetlus veel pooleli, seal süüdistatakse Andrus Veerpalu spordipettuses. Koroonapandeemia tõttu on aga see protsess määramata ajaks edasi lükatud. "Reaalne karistus on arvatavasti rahaline trahv," pakkus Port. "See on spekulatsioon, aga vaevalt teda Austrias vangi mõistetakse. Me ei tea küll kõiki asjaolusid, aga arvatavasti see on ikkagi kuidagi rahaga seotud."

Mati Alaver on Eesti kohtusüsteemis süüdi mõistetud dopingutarvitamisele kallutamises. Andrus Veerpalu sellist süüdistust saanud ei ole, kohtuastmeid läbinud ka mitte. Kas Eestis võib veel mingisugune uurimine edasi minna või tekkida? "Pole välistatud. Toon näite Lance Armstrongi juhtumist: ta kasutas riigi rahasid mittesihipäraselt. Võib päris kindel olla, et Andrus Veerpalu puhul võiks kahelda ka analoogsete sündmuste võimalust," arvas Port. "Ja teine on see, et ka erasektor on teda rahaliselt toetanud ja ka erasektoris sponsori petmine võib olla üheks aluseks, et teda võidaks kohtusse kaevata."

President Kersti Kaljulaid otsustas Andrus Veerpalult võtta ära teenetemärgid, aga ometi saab ta endiselt kultuurkapitali toetust, mille olümpiakomitee on olümpiavõitjatele määranud, lisaks ka sotsiaalkindlustusametilt eluaegne igakuine toetus. Kas need toetused peaksid alles jääma? "Mina personaalselt olen Eesti riigi kodanik, ma ei saa seda otsustada. Aga mulle isiklikult tundub, et see on tõesti vaieldav raha annetamise valik, seda enam, mida oleme teada saanud," nentis Port. "Aga raha omanik otsustab selle saatuse üle, nii et ootame, kuidas riik reageerib. Kuna olümpiavõidule järgnenud protsess viitab sellele, et kogu see kahtlane värk ulatub palju kaugemale, on see just kõige ebamugavam teema – kuidas me oma võitusid hindame ja kuidas sellesse suhtume. Kas peaksime hoolima, et kaitsma seda väärtust, mida on loodud, et me ei saaks ühel hetkel petta, et tegemist on sügavama rahva petmisega. Sellepärast antidoping ongi tähtis, et tagada, et kui on olümpiavõit, siis on see puhas võit."

Avalikkuse silme läbi on mingi puhastus justkui toimunud pärast seda, kui Mati Alaveri toimikud said osaliselt avalikuks. Andrus Veerpalu on siiani meediaga suhtlemisest hoidunud. Kas me ühel hetkel näeme mingisugustki kommentaari või see jääbki kõik kuskile vaiba alla? "See on just see väljakutse, et Andrus Veerpalul on suurepärane võimalus ennast rehabiliteerida. Ma ei tea, kas tema iseloom takistab seda või on mingid muud asjaolud. Aga tal ei ole kuhugi taganeda, tal on pigem võita sellest, et selles puhastuses või rehabilitatsioonis osaleda," arutles Port. "Aga vaidleksin vastu, meil ei ole toimunud puhastust. Mati Alaver ei ole tunnistanud ennast süüdi. Need dokumendid tulid esile pärast pikaajalist kohtuvaidlust. Puhastumine tähendab ikka seda, et tahan ise puhas olla, mitte see, et keegi voolikuga üritab sind pritsida. Antud juhul mõlemad osapooled ei ole aidanud kaasa Eesti spordi puhtusele. Oleks vaja avalikku diskussiooni, kus nad ise räägivad ja kahetsevad. Ja me saame öelda, et meil ei ole vaja karta. Kui praegu neid kumbagi näiteks tööle võtta, tekib ju küsimus, kas nad petavad meid endiselt. Seda tahaks ju ära võtta."