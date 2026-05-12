Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

Kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill, kelle hooaeg lõppes segapaaride MM-iga, võtab nüüd endale aega tööks ja puhkuseks ning otsust tuleviku osas lähiajal ei langeta.

Neljapäeva hommikul pidasid Lill ja Kaldvee maha koosoleku, kus võtsid hooaja kokku ja arutasid ka tulevikuplaane. Lillel ootab ees pikem puhkus, enne seda kurlingupaar tulevikuplaanidele punkti panna ei taha – kas jätkata ja kui kaua. Kurlingupaar võtab aja maha ja naaseb otsuse juurde hiljem.

"Mul on sporditegemise isu päris suur vaatamata sellele, kuidas olümpial läks. Ja MM ainult tõstis seda isu, et praegu sellist tüdimust ei tunne, eks peame Mariega ka arutama ja siis saame teha otsuse," ütles Lill ERR-ile.

"Kindlasti mul oleks seda jõudu edasi mängida, aga tuleb mõelda ka loogiliselt, kas kannatab neli aastat mängida, kas tervis peab vastu, kas motivatsiooni oleks neljaks aastaks. Suvel peaks sündima ka uusi otsuseid olümpiamängude raames tuleviku osas. Eks me näe, kuidas selle alaga edasi läheb," märkis Kaldvee.

Olümpia saadud kümnenda ja MM-il teenitud seitsmenda kohaga kindlustas kurlingupaar Team Estonias B-tase. A-tasemelt langemine vähendab Eesti Olümpiakomiteelt saadavat toetusraha, mis mängib küll rolli, ent mitte määravat, sest sponsorite ja toetajate toel tuldaks jätkuvalt toime. Ka ei mõjuta otsust viimase hooaja tulemused.

"Oli raske hooaeg kindlasti, emotsionaalselt palju raskem kui eelmised. Ei olnud kogu aeg pjedestaali kõige kõrgemal astmel, pidi kaotusi rohkem vastu võtma, selles mõttes oli keerulisem, aga mõnes mõttes oli ka vahva, et said rasketest olukordadest läbi tulla ja lõpetada hooaja ikkagi MM-i seitsmenda kohaga – see ei ole häbiasi, pigem nagu positiivse noodiga ja hooaja viimased turniirid olid kõik paremuse suunas. Selles mõttes annab pigem hoogu juurde ja usku tulevikuks," selgitas Lill.

"Emotsiooni ja raske töö vaev ikkagi mingil määral sai realiseeritud ja on ikkagi tore, et me sinna jõudsime. Ja Eesti fännid olid nii hästi pildis, et maailm siiamaani räägib sellest. Ka segapaaride MM-il oli juttu sellest, et oli meid kuulda ja näha, see on väga suur tunnustus meile," lisas Kaldvee.

Järgmistel nädalatel keskendub Harri Lill puhkamisele, Marie Kaldvee aga tahab töökohal suuremat panust anda – teda ootab töö lennujuhtimisseadmete süsteemiinsenerina.