X!

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

Talisport
Foto: Kuvatõmmis
Talisport

Mäesuusataja Hanna Gret Teder ja lumelaudur Mai Brit Teder alustavad sügisel oma karjääris uut peatükki, kui koolitee viib kaksikõed teineteisest veelgi kaugemale.

Audentese spordigümnaasiumit lõpetavad kaksikõed Hanna Gret ja Mai Brit Teder on mõlemad otsustanud minna sügisest ülikooli, aga kui Mai Brit jätkab õpinguid Tartus, siis Hanna Gret suundub Ameerikasse ärindust õppima.

"Plaan on ka suusatada endiselt, ühildada tippsport ja ülikooliõpingud," ütles Hanna Gret. "Eks neid valikuid on ikkagi olnud. Kindlasti valikud läksid väiksemaks tänu vigastusele. Aga see on miski, mida olen mõelnud pikemalt ja kindlasti üks suur soov või unistus isegi."

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud ja seetõttu oma esimese olümpia vahele jätma pidanud Hanna Gret loodab lumele naasta selle aasta lõpus.

"Ma arvan, et seis on üpriski hea. Arvestades seda, kui raske see vigastus on. Samm-sammu haaval tuleb minna, aga olen positiivne, nii et kõik on hästi. Minu eesmärk on täielikult taastuda ja ilmselt olla lumel novembri lõpupoole või detsembris. Aga eks me näe, kuidas see läheb. Ja siis sealt edasi ka võistelda, kui tunne on hea," selgitas Hanna Gret.

Eesti olümpiaajaloo esimene lumelaudur Mai Brit Teder teeb praegu koostööd Austria treeneriga, ent pole veel kindel, kelle käe all ta jätkab uuel hooajal. "Hetkel ma pole veel nii kindel täpselt. Aga ülikooli ma lähen, üritan samamoodi siduda ülikooli ja sporditegemise. Ma arvan, et suudan ära lahendada," rääkis Mai Brit. "Eks ma ikka ootan järjest paremaid tulemusi ja vaatan, mis uus hooaeg toob, uued tuuled."

Kuna 18-aastased kaksikõed tegutsevad erinevatel aladel, on nad juba harjunud eluga, kus nad näevad teineteist mõned korrad aastas. "Alguses mõtled küll, et hakkame veel vähem nägema, aga samas me suhtleme nii palju üksteisega. Me ei pane tähelegi, kui kiiresti see aeg päriselt läheb, mil me eemal oleme üksteisesest," märkis Mai Brit.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

16.05

Manchester City tuli kaheksandat korda Inglismaa karikavõitjaks

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

16.05

Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

16.05

ETV spordisaade, 16. mai

16.05

Hussar võtab Maijooksust maksimumi: olen ka pühapäeval stardis

16.05

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus Uuendatud

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Naiste võrkpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus jagu Leedust

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Mets ja St. Pauli langesid Saksamaa esiliigasse

laskesuusatamine

15.05

Spordikohus arutas Venemaa laskesuusatajate olukorda

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

12.05

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

12.05

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

jäähoki

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

15.05

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

14.05

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

freestyle suusatamine

15.05

Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

26.04

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

kahevõistlus

05.05

Kahevõistlejate palve ROK-ile: meie unistus on teie kätes, hoidke seda elus

21.04

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

04.04

Prantsusmaa tippsportlased moodustasid ühisrinde: me ei tohi hüljata kahevõistlust

31.03

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha

suusatamine

14.05

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

13.05

Heidi Weng lõpetab järgmisel aastal karjääri

23.04

FIS-i president sai tagasivalimiseks abikäe Gruusiast

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

kiiruisutamine

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

suusahüpped

15.05

Aigro: suuski nurka ei viska, selle pärast ei pea muretsema

15.05

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

30.03

Aigro tulevikuplaanid on veel lahtised, aga soov on jätkata Norras

29.03

MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

iluuisutamine

07.05

Uisuliit valis uue juhatuse

06.05

Uisuliidu eriauhinnad said Petrõkina, Selevko, Liiv ja Varnavskaja

17.04

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

15.04

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

mäesuusatamine

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

13.05

Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

01.05

Vonn: ainult üks operatsioon veel minna

25.03

Shiffrin kindlustas kuuenda MK-sarja üldvõidu

jääkeegel

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

11.05

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

11.05

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

07.05

Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

lumelauasõit

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

30.03

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo