Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

Audentese spordigümnaasiumit lõpetavad kaksikõed Hanna Gret ja Mai Brit Teder on mõlemad otsustanud minna sügisest ülikooli, aga kui Mai Brit jätkab õpinguid Tartus, siis Hanna Gret suundub Ameerikasse ärindust õppima.

"Plaan on ka suusatada endiselt, ühildada tippsport ja ülikooliõpingud," ütles Hanna Gret. "Eks neid valikuid on ikkagi olnud. Kindlasti valikud läksid väiksemaks tänu vigastusele. Aga see on miski, mida olen mõelnud pikemalt ja kindlasti üks suur soov või unistus isegi."

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud ja seetõttu oma esimese olümpia vahele jätma pidanud Hanna Gret loodab lumele naasta selle aasta lõpus.

"Ma arvan, et seis on üpriski hea. Arvestades seda, kui raske see vigastus on. Samm-sammu haaval tuleb minna, aga olen positiivne, nii et kõik on hästi. Minu eesmärk on täielikult taastuda ja ilmselt olla lumel novembri lõpupoole või detsembris. Aga eks me näe, kuidas see läheb. Ja siis sealt edasi ka võistelda, kui tunne on hea," selgitas Hanna Gret.

Eesti olümpiaajaloo esimene lumelaudur Mai Brit Teder teeb praegu koostööd Austria treeneriga, ent pole veel kindel, kelle käe all ta jätkab uuel hooajal. "Hetkel ma pole veel nii kindel täpselt. Aga ülikooli ma lähen, üritan samamoodi siduda ülikooli ja sporditegemise. Ma arvan, et suudan ära lahendada," rääkis Mai Brit. "Eks ma ikka ootan järjest paremaid tulemusi ja vaatan, mis uus hooaeg toob, uued tuuled."

Kuna 18-aastased kaksikõed tegutsevad erinevatel aladel, on nad juba harjunud eluga, kus nad näevad teineteist mõned korrad aastas. "Alguses mõtled küll, et hakkame veel vähem nägema, aga samas me suhtleme nii palju üksteisega. Me ei pane tähelegi, kui kiiresti see aeg päriselt läheb, mil me eemal oleme üksteisesest," märkis Mai Brit.