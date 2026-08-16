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Kristjan Ilves tuli Austrias neljandaks

Kahevõistlus
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Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Eesti kahevõistleja Kristjan Ilves teenis Austria suusakeskuses Bischofshofenis suvisel GP-etapil pühapäeval neljanda koha.

Hüppevooru järel asus eestlane liidriks. Ilves lendas koguni 144 meetrit ja teenis 143,4 punkti. Konkurendid jäid maha seitsme või enama meetriga.

"Sain lõpuks mäele pihta. Ka eilses proovivoorus oli üks päris hea hüpe, aga võistlushüpe läks kahjuks kehvasti. Täna sain teha muudatused ja võin hüppe poolega päris rahul olla. Suvel on päris suur muutus toimunud," ütles Ilves.

Kuna tegu oli kompakt-formaadis peetud võistlusega, siis punktisummast olulisem oli saavutatud koht ning norralastest vennad Jens Luraas ja Einar Luraas Oftebro ei startinud rollerisõidule kuigi kaugelt.

Lõpuks teeniski kindla võidu Jens Luraas Oftebro (16.41,6), kellele vend kaotas teisena 25,6 sekundiga. Napilt jäi kolmandaks mäel kuuenda positsiooni sisse võtnud austerlane Stefan Rettenegger (+27,5).

Ilvesel kogunes kaotust võitjale 34,3 sekundi jagu. Järgnesid sakslased Vinzenz Geiger (+42,7) ja David Mach (+45,3).

Seejuures viimases vaheajapunktis olid Einar Luraas Oftebro, Rettenegger ja Ilves veel koos.

"Eks ma teadsin, et murdmaavormi hetkel ei ole, kuna olen tugevalt treeninud ja jalad on rasked," lausus Ilves. "Ühtlase tempoga on okei sõita, aga viimast käiku ei olnud panna, kui poodiumivõitluseks läks. Aga see ongi suvi ja võtan seda rohkem treeninguna."

Päev varem toimunud Gunderseni meetodiga võistlusel sai Ilves seitsmenda koha.

Toimetaja: Siim Boikov

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