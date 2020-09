Prokurör Pern kinnitas: Alaver oli võrgustikus hüüdnimega Kindral

Rahvusvahelises meedias on kirjutatud, et Alaveri hüüdnimi selles võrgustikus võis olla Kindral. "Jah," kinnitas uurimist juhtinud riigiprokurör Taavi Pern "Pealtnägijale". "Ma saan seda kinnitada."

Ja ühtlasi räägitakse, et see Kindral ei olnud päris tavaline klient, vaid ta vahendas teisi Schmidti juurde? "Mina saan öelda seda, et Mati Alaverile meie esitasime süüdistuse mitte ainult Eesti sportlaste dopingu tarvitamisele kallutamises, vaid ka ühele Kasahstani sportlasele – Aleksei Poltoraninile. Juba see näitab, et tal see kontaktide ring oli laiem," vastas Pern.

Selle aasta augustis süüdistas Austria prokuratuur, et Veerpalu lubas Seefeldi MM-i ajal oma hotellitoas läbi viia vereülekandeid. "Kui Eestis oleks olemas kuritegu, mille nimi on dopingu tarvitamine, siis see tegu, mida Andrus Veerpalule mulle teadaolevalt ja avalike allikate kohaselt ette heidetakse, oleks siis sellisele kuriteole kaasa aitamine," ütles Pern. "Nii et... kaasa aitamine ei saa olla lihtsalt passiivne, seal peab olema mingisugune aktiivne tegevus. Kas asukoha pakkumise läbi, nõu pakkumise läbi või mingil muul viisil."

Ehk prokuröri kindel teadmine on, et Andrus Veerpalu oli vähemasti asjast teadlik, ega saa öelda, et ta ei tea midagi? "Minul on kindel teadmine, jah, selles, et kahtlustus on esitatud ikkagi põhjendatult ja kogutud tõendite pinnalt," lausus Pern.