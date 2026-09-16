Kalev jätkab karjääri: passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla

27-aastane Pulles rääkis ERR-ile, et ei saanud eelmise hooajaga kuidagi rahule jääda ning võttis tänavuse ettevalmistuse eel puhkuse. "Hooaeg oli masendav, alustasin täiesti puhtalt lehelt. Otsustasin, et kui võistlushooaeg läbi saab, ei tee treeningute osas midagi. Kella käima ei pannud, lasin kehal välja puhata kõigest," sõnas Pulles.

"Treeningu osas läksin tagasi oma põhitõdemuste juurde, natuke rääkisin Norra treeneriga, mis peaksin muutma ja selgus, et treenisin vales tsoonis. Kui on tähtis aasta nagu olümpia-aasta, siis sul ongi ainult üks siht silme ees. Tahad võimlikult hästi esineda ja seda üritasingi teha. Kahjuks läks hoopis teistmoodi."

"Aga see ongi õppimine. Sport on raske ja riskide võtmise ala. See aasta otsustasin, et võtan palju rahulikumalt, kui on rahulikumad trennid. Sätin nii, et intervallide päevadeks oleksin kõige puhanum," lisas Pulles.

Mariel Merlii Pulles Milano Cortina taliolümpiamängude klassikasprindi kvalifikatsioonis Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees

Tuleva hooaja eel treenib Pulles koos Kaleviga, kellega koos USA-s Alaskal asuvas Fairbanksi ülikoolis tudeerisid. Kalevil oli mulluse hooaja lõpus kahtlusi, kas ja kuidas ta sel hooajal jätkata saab, aga analüütika andis talle motivatsiooni karjääri jätkata. Vähemalt üheks hooajaks.

"Proovimine see ei ole," ütles ta. "Peamine kaalukeel oli tagasivaade viimasele kahele-kolmele hooajale. Analüüs näitas, et areng on toimunud pidevalt ja kui see alati kohtades ei väljendu, siis kaotus on selgelt vähenenud. See andis motivatsiooni juurde ja vaatad passi, parimad aastad võiksid ju alles tulla," sõnas 27-aastane sportlane.

"Põhiliselt on plaanis teha kogu MK-karussell. Võib-olla nipet-näpet nopime välja. Distantsid kõik üle kümne kilomeetri, sprinti hetkel ei plaani sõita. Kui peaks juhtuma ime ja sügisel see ka välja tuleb, siis mõne korra lähen starti."

"Hetkel on ühe aasta plaan. Tänapäeva murdmaasuusatamise finantsmudel ei ole nii jätkusuutlik, et saaks kolme aasta kaugusele vaadata. Teen selle aasta ära ja kui läheb hästi, siis teeksin heameelega kolm veel. Aga kui ei tule ja ei ole, millest teha, siis ei tee," lisas ta.

Pulles rääkis, et ta on harjunud üksi trenni tegema. Kalevi sõnul on tal sparringut tuleva hooaja eel vähem. "Aga see annab kindlasti väga palju vabadust ja valikuvõimalust, mida igapäevaselt teha. Ei pea kedagi teist jälitama ja kellegi teise mõtteid täita. Enda keha tunnetamine on kõige aluseks," ütles Kalev.