Kelly Sildaru esindab uue näoga segatiimide võistlusel Euroopa kvartetti

Kelly Sildaru kuulub 16 freestyle-suusataja ja lumelauduri hulka, kes astub veidi enam kui kuu aja pärast Uus-Meremaal üles ainulaadse formaadiga segavõistlusel.

Eelmisel aastal USAs ellu kutsutud lumelaudurite ja freestyle-suusatajate The Snow League võistlussari laieneb sel talvel Uus-Meremaale, kus peetakse ka tänavune avaetapp, kirjutas Õhtuleht.

World Challenge nime kandev jõuproov peetakse Uus-Meremaa mägikuurordis Cardronas, kus ka Kelly Sildaru aastate jooksul korduvalt harjutamas käinud. 18. ja 19. septembril astuvad seal omanäolisel jõuproovil üles neli võistkonda: Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia ja Vaikse ookeani ning Team Challengers.

Iga tiim on neljaliikmeline, kuhu kuulub üks mees- ja naislumelaudur ning samamoodi kummastki soost freestyle-suusataja. Oskusi võrreldakse mõlemal alal üks-ühe vastu duellides. Unikaalne ja kiiretempoline võistlus algab poolfinaalidega, kuni lõpuks selgub punktide liitmise tulemusel võitjatiim.

Lisaks Sildarule esindavad Euroopat ka Soome freestyle-suusataja Jon Sallinen ning lumelaudurid Queralt Castellet (Hispaania) ja Jonas Häsler (Šveits).

Loe pikemalt Õhtulehest.