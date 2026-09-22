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Jacquelin jätab laskesuusahooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat

Laskesuusatamine
Emilien Jacquelin (paremalt esimene)
Emilien Jacquelin (paremalt esimene) Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise olümpiavõitja ja maailmameister Emilien Jacquelin teatas, et jätkab tänavuse MK-hooaja asemel profiratturina, aga tema siht on jätkuvalt 2030. aasta taliolümpiamängudele pääsemine.

31-aastane Jacquelin teatas selle aasta kevadel, pärast seda, kui ta Milano Cortina taliolümpial teatesõidus kulla võitis, et jätab suusad ja püssi mõneks ajaks kappi ning liitub rattatiimi Decathlon-CMA CGM arenguprogrammiga. Augustis tegi ta oma debüüdi profitasemel.

Prantsusmaa meedias kirjutati juba suve lõpus, et laskesuusatäht jätab tõenäoliselt tänavuse maailma karika sarja hooaja vahele ning Jacquelin kinnitas teisipäeval Prantsusmaa laskesuusaliidu ühismeediasse postituses just seda.

"Olen teinud otsuse keskenduda tulevatel kuudel rattaspordile ning ei liitu seetõttu talvel laskesuusakoondisega," ütles Jacquelin. "Aga minu lugu laskesuusatajana ei ole läbi saanud. Mu eesmärk, nagu see on alati olnud, on jõuda 2030. aasta taliolümpiale. Ma võtan selle saavutamiseks ette veidi teistsuguse teekonna, aga tunnen, et see viib mind samasse punkti."

"Hoian ikkagi oma kolleegidel silma peal, olgu see treeninglaagrites või võistlustel. Meil on palju noori, kes tulevad tippsporti energia ja motivatsiooniga. Ma tean, et kui tahan 2030. aastal taliolümpial osaleda, pean olema sama näljane ja motiveeritud. Tahan selleni jõuda ratta sadulas," lisas Jacquelin.

Laskesuusatamise MK-hooaeg saab alguse novembri lõpus Soomes Kontiolahtis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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