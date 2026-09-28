Jalgpalli noortekoondis viigistas Bulgaariaga ka teist korda

Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis pidas Bulgaarias sealse koondisega teise sõprusmängu, mis lõppes samuti 1:1 viigiga.

Läinud nädalal toimunud esimeses omavahelises viigimängus skooris Eesti poolelt Roman Lukin. Nüüd jäid sinisärgid aga juba varakult vähemusse, sest 23. minutil pääses Bulgaaria kontrarünnakule ning Denis Zotov peatas vastaste võimaluse teise kollase kaardi hinnaga, vahendab jalgpall.ee.

Sellest hoolimata õnnestus Eestil mängu juhtima minna. 49. minutil purjetas Ivan Krasnov karistusalasse ja teenis penalti, mille ka ise realiseeris – Nõmme Unitedi mängija saatis palli paremasse nurka ja pettis väravavahi teisele poole.

69. minutil jõudis Bulgaaria siiski viigini. Anton Daskalov võttis palli 25 meetri kaugusel väravast ette ja kõmmutas selle täpse pommlöögiga vasakusse ristnurka. Seisul 1:1 mäng lõppeski.