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Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse

Laskesuusatamine
Tarmo Kärsna
Tarmo Kärsna Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti laupäeval rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) juhatusse.

Saksamaal Berchtesgadenis toimuval IBU kongressil valiti ka uus president, kelleks on sloveen Tim Farcnik. Senine president rootslane Olle Dahlin oli ametis alates 2018. aastast. Asepresidendiks sai rootslane Sofia Domeij.

Lisaks Kärsnale valiti juhatusse veel norralane Tore Boygard, bulgaarlane Atanas Ivanov Furnadšev, itaallane Nathalie Santer, sakslane Stefan Schwarzbach ja šveitslane Tamara Wolf. Sportlaskomisjoni esindajana kuulub juhatusse Simon Eder ning ka peasekretär Max Cobb.

IBU tehnilises komitees jätkab Hillar Zahkna, kes on sinna kuulunud alates 2018. aastast. Tehnilisse komiteesse nimetati veel norralane Knut Kuvas Brevik, itaallane Fabrizio Curtaz, šveitslane Selina Gasparin, rootslane Ulrika Öberg, ameeriklane Sara Studebaker-Hall, ungarlane Emoke Szocs, soomlane Kimmo Turunen, prantslane Christophe Vassallo ja tšehh Michael Zichacek.

Reedesel istungil otsustati, et 2031. aasta maailmameistrivõistlused toimuvad Rootsis Östersundis, mis sai MM-i võõrustajaks juba kolmandat korda. Eelmised MM-id peeti seal aastatel 2008 ja 2019.

Toimetaja: Henrik Laever

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