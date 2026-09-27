Petrõkinaga treenimine motiveerib Selevkot: võistluste ajal on ka lihtsam

Mihhail Selevko on uue hooaja kaks esimest võistlust võitnud. Ta on parandanud nii lühi - kui vabakava ja kahe kava summas oma rekordeid ning uisutanud esimest korda vabakava kolme neljakordse hüppega.

"Tundsin, et olen väga heas vormis. Võistlustel ma tean, et oskan need elemendid ja hüpped hästi näidata ja mul on kindlasti tõusnud enesekindlus ja ma arvan, et sellega oli palju lihtsam," lausus Selevko.

Jaanuaris oli ta EM-il kuues ja otsustas seejärel lõpetada koostöö kogu senise karjääri teda õpetanud Irina Kononovaga ning liitus Niina Petrõkina juhendaja Svetlana Varnaskaja treeninggrupiga. "See hooaeg minu jaoks on väga erinev. Ma vahetasin oma tiimi ja ausalt, ettevalmistus suvel oli päris raske," ütles eelmisel nädalal Bergamos võidutsenud Selevko.

Varnavskaja sõnul on sportlane seadnud omale uued eesmärgid. "Tegime väga kõva tööd viimased kaks kuud, septembris nüüd juba kolmas kuu. Ma arvan, et see treeneri vahetus ei ole ainult inimeste vahetus, vaid sa üldse tahad midagi oma elus vahetada. Sa paned endale uued eesmärgid ja ma loodan, et me koos jõuame sinna," rääkis treener.

Tallinn Openi võitis Mihhail 251 punktiga ja siis ISU Challenger taseme võistluse Lombardia etapi 260 punktiga. Oma rekordit viis ta edasi pea 16 punkti võrra. Mõlemal võistlusel sai naiste seas esikoha Niina Petrõkina. Selevko sõnul aitab Petrõkinaga koos harjutamine õppida keskendumist ja elementide kvaliteetset sooritamist. "On natuke lihtsam, et me treenime Niinaga koos. Motiveerime üksteist treeningute ajal ja võistluse ajal on ka lihtsam," ütles Selevko.

Kahekordne naiste Euroopa meister saab Selevkolt abi neljakordse hüppe omandamisel. "Muidugi see on väga hea pluss minu jaoks. Kui keegi kõrval alati hüppab neljakordseid hüppeid, siis sa vaatad, et see ei olegi nii raske, ta hüppab neid kinniste silmadega. Näeb välja, et tal ei ole üldse raske seda teha. Väga hea motivatsioon ja ma arvan, et me motiveerime üksteist," rääkis Petrõkina.

Mihhail Selevko loodab veel taset tõsta ja jõuda jaanuaris Lausanne'is toimuval EM-il medalivõitjate hulka.