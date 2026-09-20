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Kaimar Vagul on suvise sarja viimase etapi eel neljas

Suusahüpped
Kaimar Vagul
Kaimar Vagul Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Kaimar Vagul teenis suvisel GP-etapil Rumeenias Rasnovi normaalmäel kuuenda ja 22. koha ning on enne viimast võistlust sarja kokkuvõttes neljas.

Paremini läks Vagulil laupäeval, kus hüppas laupäeval kaks korda 89 meetrit ja teenis 208,5 punkti. Võistluse võitis mõlemas voorus parimat õhulendu näidanud jaapanlane Naoki Nakamura (234,1 punkti). Kolme hulka mahtusid ka ameeriklane Jason Colby (215,2) ja norralane Kristoffer Eriksen Sundal (214,7).

Pühapäeval piirdus Vagul 87- ja 85-meetriste hüpetega. Need tõid talle 214,1 punktiga 22. koha. Esikohale kerkis Colby (244,9), kellele järgnesid poolakas Pawel Wasek (234,1) ja kasahh Danil Vassiljev (233,5). Nakamura oli neljas (233,3).

Suvise hüppeturnee seitsmest võistlusest on peetud kuus ja ja ees ootab veel vaid 24. oktoobril Klingenthalis toimuv võistlus. Vagul läheb sinna üldarvestuse neljandalt positsioonilt. Eestlasel on kirjas 187 punkti, sealhulgas on kaukas ka augusti alguses Wislas saadud teine koht.

GP-sarja selgelt parim on tänavu suvel kolm võistlust võitnud Nakamura, kel koos 428 punkti. Tunduvalt napimalt edestavad eestlast Vassiljev (201) ja austerlane Daniel Tschofenig (200). Seejuures on tunamulluse hooaja MK-sarja ja Nelja hüppemäe turnee üldvõitja osalenud vaid Courchevelis, kus võitis mõlemal päeval.

Toimetaja: Siim Boikov

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