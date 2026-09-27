HC Panter sai Balti liigas teise võidu

Tallinna jäähokiklubi Panter jätkas Optibet hokiliigat võidukalt, kui alistas Riias kohaliku HS Riga 5:3.

Laupäeval HS Riia/Dinaburga kaks-üks paremust tunnistama pidanud Pantrid läksid päev hiljem toimunud korduskohtumises üheksa minutiga juhtima 2:0, avakolmandiku lõpuks oli tablool Tallinna klubi 3:2 eduseis.

Kodumeeskonnal õnnestus teisel perioodil viigistada, aga Arttu Tauriainen tabamus kuus minutit enne lõpusireeni viis HC Panteri uuesti juhtima ning Nikita Puzakov pani kolm minutit enne kohtumise lõppu võidule punkti, vormistades HC Panterile 5:3 (3:2, 0:1, 2:0) võidu.

Lisaks Tauriainenile ja Puzakovile tegid Tallinna klubi eest skoori Andre Linde, Maxim Lovkov ja Erik Nevolainen. Puzakov tegi lisaks kahele tabamusele eeltööd, sama tegid Nikita Fedorovits ja Saveli Novikov.

HC Panter on võitnud viiest mängust kaks, viie punktiga ollakse liigatabelis neljandal kohal. Järgmised kaks mängu on 3. ja 4. oktoobril kodujääl Liepajaga.