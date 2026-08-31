Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

Kaldvee ja Lill võitsid 2024. aasta segapaaride maailmameistrivõistlustel hõbeda ja valiti samal aastal ka Eesti aasta võistkonnaks. Mullu said nad MM-il neljanda koha. Tänavustel Milano Cortina olümpiamängudel pidid nad leppima kümnenda kohaga.

"Mängisime Mariega koos 11 aastat, see on väga pikk ja oli edukas koostöö. Oleme mõlemad väga uhked selle üle, mida suutsime saavutada," alustas Lill. "See otsus ei tulnud lihtsalt. Saime mitu korda kokku ja arutasime, mida ja kuidas teha, nagu ikka oleme pärast olümpiatsüklit teinud. Seekord jõudsime otsusele, et läheme eraldi edasi, aga mõlemad oleme siiski kurlingu juures."

Mis sõnadega võiks nende pikka koostööd iseloomustada? "Olen väga uhke esiteks tulemuste üle, aga teiseks ka kindlasti selle üle, millist vaeva me mõlemad nägime. Tegelikult tegime midagi, mis on üsna võimatu – tuled kuskilt vanast raketitehasest ja jõuad olümpiale," meenutas Lill heldimusega. "Arvan, et kõikide tõenäosuste vastu tegime selle olümpiale jõudmise kurlinguga teoks. Selles mõttes väga uhke tunne ja väga hea meel, et meil on olnud nii palju toetajaid ja inimesi meie taga, kes on meile kaasa elanud."

Kas jäid ka mingisugused oleksid-poleksid? "Ma arvan, et igal sportlasel on tunne, et alati saab paremini. Sportlased on üldiselt väga ambitsioonikad inimesed ja nii ka meie Mariega. Mõlemal on alati olnud kõrged eesmärgid ja alati saab paremini, aga andsime endast maksimumi ja kindlasti tegime vägevaid tulemusi," arutles Lill.

Lill jätkab segapaaris mängimis oma elukaaslase Karoliine Kaarega. Kas oli ka teisi võimalusi või oli kohe teada, et jätkab Kaarega? "Esmalt tuli see otsus, et Mariega koos ei mängi ja siis hakkasin vaatama, kellega oleks võimalik koos mängida. Variante oli, mitte liiga palju – oleme siiski Eestis," muigas Lill. "Karoliinega jõudsime sinna, et tasub teha proovi. Uue tiimi puhul ei tea kunagi, kuidas hakkab minema. Tuleb vaadata, proovida, anda endast parim võimalik ja siis näha, mis tulemused on."

Harri Lill ja Karoliine Kaare Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Uue tiimi puhul isegi ei oska öelda, mis on need väljakutsed või trumbid, kõigepealt tuleb piisavalt võistlusmänge alla saada ja korralikult trenni teha, siis hakkab olema näha, milles oled väga hea ja milles võib-olla mitte nii hea," jätkas Lill. "Tegelikult Mariega ka nägime aastaid vaeva pisidetailide kallal ja võib-olla alles siis tuli see läbimurre. Eks aeg näitab."

Nii et eesmärgipüstitus on esialgu tagasihoidlikum? "Eesmärgiks on ikka võimalikult hästi mängida, MM-il teha häid tulemusi. Kõigepealt tuleb Eestist MM-ile kvalifitseeruda, eks siis näeme, kuidas sellega läheb ja aeg näitab – võib-olla oleme meie Eestis parimad, võib-olla on keegi teine," mõtiskles Lill.

Jaanuaris MM-il Eesti paar mängib, lihtsalt tuleb välja selgitada, milline paar? "Just, MM hakkab kevade asemel toimuma jaanuaris, kindlasti veidi talvisem aeg, parem vaadata. Ja novembris selgub siis, kes Eestit esindab," selgitas Lill.

Milline on Kaldvee uus väljakutse kurlingus? "Marie hakkab juhtima uut Eesti naiskonda. Väga noor ja andekas tiim, Marie kaptenina on väga kogenud mängija. Ta on ju enne ka naiskonna kapten olnud, tegelikult Marie ongi Eesti kõige kogenenum kurlingumängija mängulises mõttes," rääkis Lill. "Kindlasti noortel hea eeskuju ees, kes nende tiimi juhib. Nemad valmistuvad Euroopa meistrivõistlusteks ja MM-i B-divisjoniks, mis siis otsustab selle, kes saab minna olümpiapunktide jahile."

Marie Kaldvee Autor/allikas: World Curling Federation

Kui palju kurlingus kui tippspordis jätkamine on missioonitunne ja palju seotud isiklike ambitsioonidega? "Kurlingu juures on nii minul kui Mariel see kerge kohustusetunne, meisse on väga palju investeeritud, tänu sellele oleme saanud välistreeneritelt väga palju teadmisi. Eks ikka tahame seda teadmist tagasi ka anda," kinnitas Lill. "Oleks veidi nukker, kui läheksime lihtsalt ala juurest ära, istuks kodus ja kellelegi seda teadmist edasi ei annaks. See on kindlasti üks meie eesmärke. Aga kui mõtlen enda peale, siis alati olen mõelnud, et kui mina kurlingu juurest üks päev lahkun, võiks see ala olla palju paremas seisus võrreldes sellega, kui mina selle juurde tulin. See on eesmärk."

Kas treenerid on ka praegu paigas? "Treener on alati oluline osa tiimist, vahet pole, kui kogenud sportlane sa oled – iseenda tegemisi hinnata on alati keeruline. Segapaari puhul treeneriotsingud käivad, midagi kindlat ei ole," lausus Lill. "Naiskonnal on välistreener leitud, Jakub Bareš Tšehhist hakkab treenima Marie veetavad naiskonda. Nad on juba teinud ka esimese laagri ja klapp tundub olevat hea."