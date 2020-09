MEENUTUS | Süüd tunnistanud Alaver ERR-ile: vahendasin vaid kontakti

Mati Alaver, Karel Tammjärv tunnistas täna, et on dopingut tarvitanud ja ütles, et kõik sai alguse 2016. aastal ning et veredopingu tarvitamisele õhutasite teda kontaktide andmisega teie. Miks te seda tegite, milliseid kontakte jagasite, kuidas see kõik toimus?

Mis puudutab seda, et ma õhutasin, on see natuke valeinfo. Küll aga tunnistan, et aastal 2016 olin mina see, kes andis Karelile Saksa spordiarsti Mark Schmidti kontaktid. Tunnistan täna, et see on mu elu suurim viga, mida ma siiralt kahetsen.

Karel Tammjärv ütles, et kolm aastat on ta veredopinguga tegelenud ja kogu selle aja olete teie temaga suhelnud. See tähendab, et olete kolm aastat dopingu tarvitamist tolereerinud?

Ma ei saa seda päris nii tunnistada.

Miks?

Ma jääks selle juurde, et andsin Karelile need kontaktid.

Kuidas teie Saksamaa veredopinguga tegeleva arsti Mark Schmidtiga tuttavaks saite? Kui kaua teda juba tunnete?

Ma ei saa isegi öelda, et ma teda tunnen, aga kuulsin temast aastal 2016.

Kuidas te temast kuulsite?

Kui natuke internetiavarustes vaadata, kes on jalgrattamaailma parimad arstid, siis see ei ole väga keeruline.

Miks te Karel Tammjärvele dopingu tarvitamist soovitasite?

Ma andsin talle kontaktid, ma ei soovitanud dopingu tarvitamist.

Samas olite te kursis, et ta tarvitab dopingut?

Jah, seda ma pean tunnistama.

Millal Andreas Veerpalu hakkas dopingut tarvitama?

Ei oska sellele küsimusele vastata.

Kas teie soovitasite talle sama dopinguarsti kontakte või Andrus Veerpalu?

Mina ei ole Mark Schmidti kontakte talle kunagi soovitanud.

Karel Tammjärv ütles, et kõigega on kursis ka Andrus Veerpalu. Kas sellest võime järeldada, et Andrus Veerpalu on pikemat aega kursis sellega, kuidas veredopinguga asjad käivad ja kas tema ka karjääri jooksul veredopingut tarvitas?

Andrus Veerpalu oma karjääri jooksul kindlasti veredopingut ei kasutanud. Kas ja kui hästi ta sellega kursis on, ma ei oska vastata.

Andrusega juhendate koos Aleksei Poltoraninit, kes jäi samuti vahele ja kes tunnistas dopingu tarvitamist. Kes siis temale dopingu kasutamist soovitas?

Seda ma ei oska kahjuks vastata. Seda peate küsima Aleksei enda käest. Mina ei ole seda teinud.

Miks Andrus Veerpalu ei ole kommenteerinud seda, et ta poeg on vahele jäänud?

Seda peab ikka Andruse käest küsima.

Anti Saarepuu ütles koondise treenerina, et tema jaoks on see suur šokk. Kas Anti Saarepuu tõesti ei teadnud mitte midagi, et mehed dopingut tarvitavad?

Ma olen 99,99 protsenti kindel, et Anti Saarepuu ei teadnud mitte midagi.

Samas te andsite nõu, kuidas meestele treeningukoormusi jagada, vaatasite, mida ta treenerina teeb. Kas tal kuidagi ei tekkinud mingit visiooni, miks Karel Tammjärvel nii head tulemused tulevad?

Seda peab jälle Anti käest küsima. Kui meie teiega selle üle arutame, on see puhas spekulatsioon.

Kui te vahendasite kontakti Karel Tammjärvele, kas selle eest mingit tasu ka saab?

See on huvitav küsimus, aga ma ei ole elus kunagi teinud midagi raha pärast. Kelle käest ma selle raha oleks pidanud saama?

Saksamaa dopinguarstilt.

Ise ei ole selle peale tulnud.

Samas oli teil ikkagi mingi kindel idee, miks te soovitasite Karel Tammjärvel sellele teele minna?

Ma ei soovitanud tal sellele teele minna.

Sellist kontakti ju niisama ei jaga.

Vaadake, seal ei ole mängus mitte ainult keelatud võtted või manipulatsioonid töövõime tõstmiseks, tegu oli ka väga võimeka spordifüsioloogiga, kes oli töötanud väga tugevates rattatiimides. Ta valdab ka treeningualast know-how'd.

Kas seda treeningalast teadmist jagas ta teile ka?

Ma olen tema artikleid lugenud.

Isiklilkult olete kohtunud?

Olen korra kohtunud, jah.

Kas seda aastaarvu võite öelda?

See oli kas 2016 või 2017.

Kas politsei kuulas teid ka nüüd Austrias üle või on teie kohta mingisugune uurimine algatatud?

Ma ei olnud Austrias. Kas minu kohta on uurimine algatatud, minul selle kohta andmed puuduvad.

Siiski on õhus päris suur küsimus - kuidas te olete nii eduka treenerina kolm aastat vaadanud, et sportlane kasutab dopingut ja olete sellega nõus olnud?

Ei, ma ei ole sellega täna nõus.

Aga selle kolme aasta jooksul olite nõus?

Ei olnud nõus.

Karel Tammjärv ütles, et "lähen ja saan verepangast värsket verd", andis teile selle kohta infot ja te ütlesite, et "okei, ma pole nõus"?

Te utreerite neid asju.

Mis tasandil teil see suhtlus siis käis, kui Karel Tammjärv ütleb, et ta päris tihti võistlustel ja võistluste eel seda kasutas?

Ma ei tea neid asju nii täpselt.

Seda te omavahel ei arutanud?

Ei saa öelda, et üldse ei arutanud, aga väga harva.

Mis te võiksite öelda, mis motiveeris sportlast aina rohkem dopingut kasutama?

Seda peab küsima sportlase käest.

Kui olete sellise kontakti välja andnud ja kolm aastat on dopingut tarvitanud sportlane teiega suhelnud, siis miks peaks Eesti rahvas uskuma, et Andrus Veerpalu on kuldsed medalid võitnud puhta mehena?

Ilu on vaataja silmades. Usun, et Andrus on läbinud oma karjääri jooksul kõige rohkem dopingukontrolle Eesti sportlastest. Küsimus on, et kas me usaldame rahvusvahelist dopingukontrollisüsteemi.

Aga samas on päris õudne, et tema poeg ja tema treenitav on samas süsteemis vahele jäänud?

Ma olen nõus. Paha lugu.

Millisteks vastutusteks ja karistusteks te valmis olete?

Ma aktsepteerin kõiki karistusi. Mida iganes.

Täna astusite tagasi EOK täitevkomitee liikmekohalt. Millised suhted teil praegu Kasahstaniga on?

Kasahstaniga ei ole mul juba eelmisest kevadest mingeid ametlikke töösuhteid.

Aga mitteametlikult siiski sportlasega suhted on?

Need olid viimasel aastal lõdvad. Kahjuks ei olnud vahendeid temaga laagris ega võistlustel käia.

Treenerina on karjäär nüüd läbi?

Ma usun küll, suure tõenäosusega.

Eesti suusatamisele tähendab see, et sponsorid ütlevad ära; teised suusatajad, kes ei ole patustanud, jäävad ka rahata. Mida see tegelikult tervikuna tähendab?

Ühelt poolt on see väga kurb, aga teiselt poolt tuletan meelde, et ma alustasin ise 1996. aastal täiesti tühjalt platsilt, et luua sportlastele tingimused - Andrusele ja Jaagule ennekõike - et nad saaksid sporti teha. Eks nüüd suusatreeneritel tuleb kõvasti pingutada, aga ma ei usu, et meie noortespordist, noorte suusatamisest keegi sponsor peaks lahkuma.

Alustasite tühjalt platsilt, aga jätate tühja platsi?

Neid hinnanguid annab iga inimene ise ja neid hinnanguid mina aktsepteerin.

Kui paljudele sportlastele te selliseid kontakte olete jaganud, kas Karel Tammjärv on ainus?

Karel on praktiliselt ainus.

Miks me peaksime seda uskuma?

Ega ma ei saagi seda kuidagi... see on kõik sinu sisemise tunde küsimus.

Kas veredopinguga sportlasi on viimastel aastatel rohkem? Pinge, et on tulemusi vaja? Miks meie suusamehed ikkagi sellisele teele läksid?

Seda ei saa selle pinge taha ajada. Need on iga sportlase enda valikud.

Mati Alaver, usun, et tunnete, et olete väga paljusid alt vedanud. Olete olnud esitreener, teie sportlased on võitnud medaleid. Kui tavaline spordisõber kuuleb, et olete soovitanud dopingu tarvitamist, siis-

Oleme täpsemad oma formuleeringutes! Ma olen vahendanud kontakti.

Aga olete ju ka suhelnud Kareliga selle järel, mis organismis toimub, kui ta on saanud uue verelaadungi jne. Olete ju selle protsessi läbi käinud sportlasega?

Need on internetiavarustes, iga sportlane, kes tahab, saab selle kohta lugeda.

Missuguseid samme te lähipäevil veel teete ja mida me saaksime sellest juhtumist järeldada?

Ega ma mingeid väga tarku samme ei oska välja lubada, mida ma saan praegu kohe teha, on see, et vabandada Eesti suusapere ees, Eesti spordiavalikkuse ees ja tunnistada siiralt, et see, mida olen teinud, sellele ei ole õigustust.