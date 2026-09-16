Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita

Septembri lõpus 33. sünnipäeva tähistav Alev tegi mullu soliidse hooaja ning saavutas Milano Cortina taliolümpiamängudel klassikamaratonis 15. koha, mis tähistas karjääri parimat olümpiakohta.

Tänavuseks hooajaks tegi ta aga suure muudatuse ning liitus Lillehammeris baseeruva eratiimiga Swenor. "Väga teistmoodi on. Treeningute ülesehitus on täitsa teine, mai lõpust olen saanud seda aktiivselt praktiseerida. Seni on kõik toiminud ja etteheiteid ei ole," ütles ta ERR-ile. "Talv näitab, aga see on väga karm andmine ja veelgi enam mahtu juurde. Omad riskid on, talv lõpuks näitab, kuidas see toimib."

Alev selgitas, et varasemalt treenis ta pigem kindla rutiini järgi, mis nägi ette kolme raskemat nädalat ning ühte kergemat. Sel hooajal puhkuseks väga palju aega jäänud ei ole. "Kuna pärast mäestikulaagrit oli reisimist, tuli üks natuke kergem nädal, aga suvel oli järjepanu kõva andmine. Iga päev on oma eesmärgiga," rääkis ta. "USA-sse reisimised välja jättes on olnud üks päev hooaja jooksul, mis on olnud treeningutest vaba."

Kui suur risk selline põhimõtteline muudatus on? "Sellega tulevad omad riskid, olen enda jaoks sellega arvestanud. Pigem tõsta tõenäosust, et lõpuks tiitlivõistlustel kümne hulka sõita. Isegi, kui sellega kaasneb risk, et see võib lõppeda eesmärgist veelgi kaugemal, siis lõppkokkuvõttes olen sellega rahul," vastas Alev.

"Olen vähemalt proovinud. Kui see õnnestub, siis on super ja kui ei peaks hästi minema, siis peab endale aru andma, et ei olnud piisavalt hea."

Martin Himma Autor/allikas: Eero Vabamägi/Postimees

27-aastane Martin Himma sai samuti Milano Cortina klassikamaratonil oma karjääri parima individuaaltulemuse olümpial, kui saavutas 29. koha. Sel hooajal loodab ta oma ettevalmistuse läbida ilma probleemideta, see võiks viia veelgi paremate tulemusteni.

"Mind ennast häirib see, mis oleks, kui..." ütles Himma ERR-ile. "Eelmine hooaeg, terve september trenni teha ei saanud. Ütleme nii, et headest ja väga headest tulemustest ei jäänud palju puudu, aga see kuu aega, mis saaks korralikult treenida, oleks kindlasti juurde andnud."

"Aga see ongi "oleks", tahaksin selle ära likvideerida. Kui saan korraliku ettevalmistuse pealt minna hooaja peale, siis saan ise südames rahul olla."

Kas sportlase jaoks on suurt erinevust treenida hooaja eel olümpiamängudeks või maailmameistrivõistlusteks? "Pigem on sama, suures pildis ma midagi muutnud ei ole. Otsin seda hooaja ettevalmistust, kus saan plaanipäraselt kõik ära teha, et ei oleks mingit haigust, mis segaks," sõnas Himma.

Murdmaasuusatamise MK-hooaeg saab alguse novembri lõpus Soomes Rukal.